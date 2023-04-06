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韓國梨16噸邊境遭攔 美國471噸黃豆農藥超標全退運銷毀

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
韓國出口「正安梨子(KOREAN FRESH SINGO PEARS)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
韓國出口「正安梨子(KOREAN FRESH SINGO PEARS)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境不合格食品清單，中國大陸出口的食品、食器各有一項不合格，韓國出口的「正安梨子」被檢出農藥殘留超標，總重16,200公斤；美國出口的黃豆也同樣因為農藥殘留超標，471,551公斤全數退運銷毀。

由「楊登富貿易有限公司」進口的中國「活泥鰍(LIVE LOACH)」，在邊境查驗時檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.04 ppm，違反台灣食品相關法規，因此全數2222公斤通通退運、銷毀。

同時，另一項由「悅朋實業有限公司」進口的中國「醬料碟(醬料碟)」，則在溶出試驗中雙雙超標，4%醋酸(60℃,30分鐘)、20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值分別為44 ppm、37 ppm，通通超過標準的30 ppm以下，總共49.6公斤，一概退運、銷毀。

「特德寶有限公司」進口的馬爾他「TASTEES【Tastees】BBQ風味米脆(TASTEES BBQ)」，則在邊境檢出甜味劑糖精0.02 g/kg，依照食品法規，該產品病不在表列准用之食品範圍，因此全數3.6公斤通通得退運銷毀。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，甜味劑是准用於食品內的添加物，但米脆產品為米製品，依照台灣法規是不能夠添加甜味劑的，因此依照法規進行處置。

國人喜食水梨，台灣非產季時都會吃上進口的韓國梨，但本周韓國梨不幸上榜。由「澄益國際有限公司」公司進口的「正安梨子(KOREAN FRESH SINGO PEARS)」，檢出殘留農藥丁基滅必蝨0.02 ppm，超出定量極限的0.01 ppm，16200公斤全數退運銷毀。

「農生企業股份有限公司」進口的美國「黃豆(SOYBEAN)」則因為檢出殘留農藥二･四地0.04 ppm，超出容許量的0.02 ppm，全數471551公斤遭退運、銷毀。

馬爾他出口「TASTEES【Tastees】BBQ風味米脆(TASTEES BBQ)」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
馬爾他出口「TASTEES【Tastees】BBQ風味米脆(TASTEES BBQ)」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「黃豆(SOYBEAN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「黃豆(SOYBEAN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「活泥鰍(LIVE LOACH)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「活泥鰍(LIVE LOACH)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「醬料碟(醬料碟)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「醬料碟(醬料碟)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

超標 美國

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