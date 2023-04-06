影／勞工內政部前抗議 指有合作社疑涉違法剝削勞工
台灣勞動派遣產業工會上午帶領勞工到內政部前舉行「 合作社蠻橫、剝削勞工，內政部管不了 ?」記者會，控訴台灣禾意照顧勞動合作社疑涉違法剝削勞工。指上了年紀的大哥、大姐們，在工作期間因為合作社違法剝削，有的遭受職業災害，有的因為合作社無故扣薪，沒有領到基本工資。記者會指出廠商透過離譜的手法從勞工的身上謀取利益，而身為主管機關的內政部，在接到檢舉之後，竟然只是把檢舉人的信函轉給被檢舉人，讓被檢舉的合作社去回覆，如此一來內政部竟然沒有做出任何實質的調查，放任合作社坐大。
陳情人訴求內政部要嚴格徹查有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社是否有違反合作社法，包括是否未召開社員大會、未製發社員大會開會通知、社員大會未達法定出席人數等。並請內政部建立內部監管機制，建立偽合作社的評核標準，不要讓披著合作社外衣，內部卻是公司化經營的偽合作社，有一個退場機制，而且這樣的合作社不能去投標政府採購案。
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