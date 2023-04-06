如何教孩子自我肯定？部桃職能治療師有方法

福部桃園醫院新屋分院復健科職能治療師林佳涵表示，兒童節剛過兩天，家長以往是不是發現孩子玩遊戲，總有因為輸了顯得失落甚至大吵大鬧，孩子挫折忍受度差怎麼辦？

林佳涵說，孩子能感受到挫折，代表知道自己做了什麼行為是好的或壞的，但孩子是如何建立好壞的標準呢？很多時候是來自於他人的反應，做功課只有作對才是好棒，才有正向的回饋，若有做錯的時候就會被糾正，像指對顏色才有好棒，指錯了就會被檢討。

久而久之當孩子做錯時，就會知道到自己又做錯選擇，又要被罵了，而有負面的情緒反應，甚至想要逃離活動。

林佳涵指出，當我們給予孩子許多好與壞的判決時，孩子也在學習，大人是如何看待事情的好壞，壞的時候情緒都是急躁不悅的，好的時候情緒都是歡樂、開心、自豪的自，然當孩子預期自己要輸了，要做不對的時候，負面情緒就開始影響孩子的行為。

希望孩子學到正確的東西，不好的事情不要學，抗壓性可以高一點，到底要怎麼教呢？林佳涵提醒家長教導孩子自我肯定與判斷，不管結果是好是壞，反問孩子「你覺得是對的嗎？」孩子對於事情的好壞對錯並不只是來自於大人，應該交由孩子自己判斷、自我肯定；如果孩子能簡單表達，不論孩子行為的對錯，都可以再次詢問孩子覺得如何？

讓孩子自己思考並組織語言讓他說出來怎麼樣的做法是對的，怎麼樣的做法是錯的；如果孩子說不出來，我們可以具體化的說出好的部分在哪裡、需要改進的部分在哪裡。

另外，當孩子失敗、作答錯誤時給予溫暖的鼓勵，不直接對孩子說：不行、不對、不好「三明治」說話術，先肯定再建議，告訴孩子執行任務時有哪些值得肯定、稱讚的部分，再告訴孩子執行時需要注意的地方表達鼓勵、相信、期待。例如：我有看到你剛剛很認真的在練習穿褲子，很有毅力，但如果可以把兩隻褲腳的洞先穿到腳上，會更好拉起來，我相信如果你用這種方法，可能會更順利喔。

孩子教不會的時候家長很容易情緒就上來，「怎麼不會」、「要我講幾次」這些言語上表達，會讓孩子學到，遇到失敗經驗時會自責，但我們要教導孩子學會解決問題，而不是自責或是看別人眼色。林佳涵強調當遇到孩子挫折的時候，我們也可以提醒自己先深呼吸一口氣，用用上面兩種方法來引導孩子肯定自我、學習解決問題。