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春雨無法解渴 高雄山區降雨僅達20毫米

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁針對水情發表意見，期待80毫米的春雨快點到來。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁針對水情發表意見，期待80毫米的春雨快點到來。記者徐白櫻／攝影

清明節這波春雨在高雄那瑪夏、桃源山區帶來降雨，不過高屏溪川流量今天只剩每秒4.6立方公尺，對水情幫助有限。市長陳其邁表示，大樹九曲堂增掘的深水井已經開始供水，4月底海淡廠預計出水8千噸，期待集水區能有80毫米左右降雨，才能真正解除旱象

高雄山區從4月1日起下雨，那瑪夏、桃源、茂林及甲仙、杉林等地雨勢不小，居民用手機開心拍攝下雨畫面，不過那天過後降雨不多。根據南水局統計，4月1日至4月5日，集水區的平均雨量分別為7.4、 0.1、0.1、0.1、0.3毫米。

市長陳其邁指出，非常期待老天下雨，這次雨量不多，但有下在集水區，那瑪夏跟桃源下20幾毫米，對於解除旱象有助益，但還是要再加油。高雄利用多元配套方案增加水資源供給，如鳳山及臨海再生水廠，最近增加1.3萬噸供水，另在九曲堂抽水站設八座深水井，其中四座開始出水，總計增加1.8萬噸供水，興達電廠海水淡化廠預計4月底出水，水量約8千噸左右。

陳其邁進一步表示，高市府協調水利會，希望農業灌溉用水更有效率，輪灌時注意出水口狀況，希望透過開源節流，減少乾旱對民生農業的相關衝擊，會持續嚴密監控水情。

陳其邁說，今天川流量4.6cms（立方公尺／秒），不過前幾天還能維持4.8cms，前一陣子些微降雨不無小補，期待有一波雨量80毫米左右的春雨，這樣才能夠真正解決旱象問題。

陳其邁 雨量 旱象

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