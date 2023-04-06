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清明連假花蓮人山人海 前三名人氣景點出爐
今年清明節連假結束，有許多遊客或返鄉民眾前往花蓮，縣內各大觀光景點人山人海。花蓮縣府根據各單位統計人次，前三名為新天堂樂園、台泥DAKA園區及東大門夜市，新天堂樂園高達約5萬人次；旅宿住房率平均有8至9成，即使是兒童節當天住房率仍有5成多，花蓮觀光業恢復往日榮景。
花蓮縣府觀光處表示，台鐵花蓮站截至4月4日晚上，進出人次達到11萬人次，而公路部分從4月1日起至4日，蘇花路廊南下共湧進近6萬輛車次，讓各大觀光景點川流不息，由於位於新天堂樂園的星巴克貨櫃屋是網美必拍景點，在連假中有近5萬人次。
第二名台泥DAKA園區因位於蘇花路廊上，是花蓮重要的休息站，約有4.6萬人次；東大門夜市是遊客晚上的必備去處，周邊停滿了車輛，夜市內擠得水洩不通，整個連假迎來近4萬人潮。
其他景點部份，七星潭風景區有3.8萬多人逐浪看海，太魯閣國家公園連假期間估計湧進約3萬人次，海洋公園歡慶兒童節更是有2.5萬多人入園，鯉魚潭風景特定區也有2.4萬人次。
而花蓮慶修院近1萬人次，大農大富森林園區近幾年與縣府合作，推廣賞螢賞銀系列活動，在賞螢季有7000多人入園，林田山林業文化園區約5500人次，松園別館則有3500人次，秀姑巒溪遊客中心約3000人。
在旅宿方面，清明連假4月1日至3日至少有8成5的住宿率，其中4月2日住房率甚至高達9成；許多遊客到花蓮過兒童節，雖然隔天就是收假日，4月4日仍有5成多的住房率。
觀光處長張志翔表示，隨著國門開放，縣府爭取國外旅客訪花，除了配合交通部觀光局推動國外包機直飛花蓮，以及郵輪停靠花蓮港優惠措施，今年度預計有9航次國際郵輪停靠花蓮港，全年可望帶來1.8萬名國際遊客，讓世界走進花蓮。
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