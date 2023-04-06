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馬桶是拿來坐的！男醫曝「已坐著尿尿10年」 3大優點釣出同好

聯合新聞網／ 綜合報導
黃昭勳醫師分享男性坐著尿尿的三大優點，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
黃昭勳醫師分享男性坐著尿尿的三大優點，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

多數男性都習慣站著上廁所，但黃昭勳醫生卻透露自己大約從10年前就開始「坐著尿尿」，更分享男性坐著上廁所的3大優點，而貼文曝光後也掀起討論。

黃昭勳在臉書粉專「黃昭勳醫生廚廚」上發文，根據一篇系統性回顧既統合分析的研究，男性（特別是攝護腺肥大者）坐著上廁所，不僅可以「尿得乾淨」減少餘尿量（PVR），還可以「上得快」增加排尿速度（Qmax）。

另外，黃昭勳提到雖然在正常健康男性身上「坐著上」或「站著上」的數據未達統計顯著，但很明顯坐著上才符合生理需求，而且考量到衛生與觀感，坐著尿尿的男生「會加分」，因為可以減少尿液噴濺的機會。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「太好了！可以用健康的理由，要求我家兩位尿尿會噴到馬桶座墊的男士們坐著尿尿」、「我也是坐尿派，不過一開始是因為清潔因素，現在又多個理由推廣了」、「真的加分，不然每次看到馬桶座墊上有尿殘留，都想把那位男士結紮」、「我在家也坐著尿，舒服」、「坐著尿尿的男人最帥了」。

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