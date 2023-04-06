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墓仔埔也設太陽能板！太陽光電環評門檻立委促檢討

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署長張子敬。記者彭宣雅／攝影
環保署長張子敬。記者彭宣雅／攝影

以綠能之名，光電太陽能板大舉入侵農地、魚塭，甚至連墓地也設太陽能板，影響環境與生態，立委溫玉霞表示，環評規範太過寬鬆了，讓業者有機會鑽漏洞，要求環保署應該要檢討；環保署長張子敬表示，並非所有開發都用環評，太陽能板裝置議題，應強代經濟部的社經檢核機制。

立法院衛環委員會今審查「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」。

溫玉霞表示，太陽能板鋪天蓋地，遍地開花，除了漁塭、溼地、屋頂、野鳥棲息地外，她清明連假返鄉掃墓，甚至連公墓都有太陽能板，對環境與景觀都有影響，她認為，認定標準太寬鬆，裝置容量要超過2000千瓦、重要濕地才需要做環評，這樣的標準過於寬鬆；要求環保署應該檢討，把漏洞補起來。

溫玉霞說，環評委員朱信也發起連署建議修正「應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，他過去曾三次建議，這漏洞應該要修正；不能為太陽能開方便之門。

張子敬說，不是所有東西都要用環評監督審查，也不是說漏洞，而是目的事業主管機關有社經檢核機制；若環評機制跟目的事業主管機關間是否有落差，可以來討論。

環評 環保署 主管

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