不是吃太鹹！男大生每周「狂喝1飲料」 醫搖頭：喝到快洗腎

隨著健康意識抬頭，想要擁有良好體態，平時除了透過運動，培養固定作息外，吃得健康也是相當重要。不過，一般人聽到「洗腎」，多半會聯想到飲食吃太鹹，對此有醫師就指出，吃太鹹已退居第2名，台灣目前第1名傷腎的飲食其實是「吃太甜」。

腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專《洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法》分享，過去提到洗腎大家通常會聯想到吃太鹹，「但其實吃太鹹已經退居第二名，在台灣目前第一傷腎的飲食應該是吃太甜。在台灣有46％左右的洗腎患者，是因為糖尿病產生的併發症導致腎臟功能損壞，是導致洗腎的第一名原因。

洪永祥分享，曾遇過一名大學生的慘痛案例，該名患者高中時只是一點點的蛋白尿，切片結果是微小病變是很輕微腎絲球炎，經治療後控制得很好，但大學搬到台南讀書後，直到畢業時再回來看門診，「我發現他的蛋白尿變得非常嚴重外，人腫了一圈，腎絲球過濾率從以前的90分一下狂掉到了剩下28分已經是慢性腎衰竭第四期，到第五期可能就要洗腎」。

洪永祥表示，該名患者的母親相當擔心，明明有吃藥為何腎功能依舊急速惡化，經詢問後發現與他喝太多含糖飲料有關，患者透露一個禮拜會喝4-5杯含糖飲料，導致4年體重也上升20公斤，甚至出現痛風尿酸過高、中度脂肪肝。

根據國內外的研究，洪永祥總和結論，喝含糖飲料的頻率與時間跟慢性腎衰竭絕對是正相關，若喝飲料一周超過3次，將來就有傷腎的風險，若一周超過七次將來極度高風險，「年輕人可能十年，中老年人可能八年就出現腎衰竭了」。