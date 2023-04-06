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和欣客運宣布漲價 國光客運也擬跟進漲幅估達一成以上
繼統聯客運宣布3、4月大規模調漲29路線票價，和欣客運業宣布4月17日漲價，漲幅最高10%。國光客運副董事長王應傑受訪也表示，油價漲價、司機薪資成本提升，實在撐不下去，近期國光客運也會跟漲，漲幅會達一成以上。
統聯客運3月6日已調整10條路線優惠票價，4月7日將再調漲19條路線優惠票價，漲幅約1%到8%。另外，和欣客運宣布，4月17日起將縮減部分國道客運票價優惠，漲幅最高10%，最多將貴20到30元不等。
和欣客運宣布，4月17日凌晨0時起，部分國道客運路線票價優惠縮減，兩排椅調漲0至30元，漲幅0%至6%不等；三排椅調漲0至20元，漲幅0%至10%不等，此次票價調整，仍在主管機關核定票價以內。
以台北到台南為例，三排椅全票480元將漲為500元，藍色優惠時段430元將漲為450元；兩排椅全票從630元漲到660元，藍色時段530元漲到560元。
和欣客運經理林景鴻表示，物資波動、油價上漲，經營雪上加霜，漲價是不得不的決定。
王應傑也指出，萬物皆漲，油價漲價、司機薪資成本提升，是客運漲價的最後一根稻草；不過，因同時漲價有聯合壟斷之嫌，國光客運後續也會跟進，預計近期就會漲，漲幅會達一成以上；至於細節，仍在研議中，近期就會公告。
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