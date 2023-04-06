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朱軒洋炸裂胸肌代言廣告 養眼內褲照曝光全網暴動了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Calvin Klein亞太區形象廣告，邀請了台灣演員朱軒洋拍攝，大秀精實肌肉線條。圖／摘自facebook
Calvin Klein亞太區形象廣告，邀請了台灣演員朱軒洋拍攝，大秀精實肌肉線條。圖／摘自facebook

Calvin Klein在公佈防彈少年團BTS成員柾國（JUNG KOOK）成為全球品牌代言人，引起大量粉絲同時登錄官網，導致網站一度停擺的「現象級」熱潮後。不到一周，Calvin Klein又分別找來台灣演員朱軒洋等人，拍攝亞太區形象廣告，僅身穿內褲的他，秀出完美胸肌與冰塊腹肌，養眼帥照曝光，也變成網友熱烈討論對象。

2019年以電影「下半場」打開知名度的朱軒洋，後來又演出了「逆局」、「村裡來了個暴走女外科」等夯劇，讓他人氣直升。而且在「村裡來了個暴走女外科」中，更是有著大秀精實肌肉的橋段，讓許多影迷忍不住在螢幕前流口水。此次受Calvin Klein邀請拍攝亞太區新品形象廣告，朱軒洋再次展示他鍛鍊許久的肌肉，而且在黑、白色調拍攝手法下，線條更為分明。而且不僅有演繹經典丹寧服飾的帥照，更有只穿內褲，放送「一大包」的照片曝光，讓網友看了好害羞，但還是忍不住回應說「半夜看到這個怎麼睡得著」、「好過分但好喜歡」。

Calvin Klein亞太區形象廣告，邀請了台灣演員朱軒洋拍攝，大秀精實肌肉線條。圖／摘自facebook
Calvin Klein亞太區形象廣告，邀請了台灣演員朱軒洋拍攝，大秀精實肌肉線條。圖／摘自facebook

Calvin Klein這一波亞太區形象廣告，不只扒光了朱軒洋，還找了南韓男團GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）來拍攝。在instagram上有超過1,300萬人追蹤的Mark選在深夜曝光代言照，系列廣告裡他一樣除了丹寧服飾外，也詮釋了內褲產品，還以側面方式拍攝，讓下半身線條一覽無遺，因此釋出不到一天，就吸引百萬人朝聖。另外還有南韓饒舌歌手GEMINI同樣是亞太區形象廣告主角之一，他雖然沒有Mark那樣知名，不過演繹起相同服裝，卻有著個人獨特魅力。

Calvin Klein亞太區形象廣告，找來南韓男團GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）來拍攝。圖／摘自facebook
Calvin Klein亞太區形象廣告，找來南韓男團GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）來拍攝。圖／摘自facebook

Calvin Klein亞太區形象廣告，找來南韓男團GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）來拍攝。圖／摘自facebook
Calvin Klein亞太區形象廣告，找來南韓男團GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）來拍攝。圖／摘自facebook

Calvin Klein亞太區形象廣告，邀請了台灣演員朱軒洋拍攝。圖／摘自facebook
Calvin Klein亞太區形象廣告，邀請了台灣演員朱軒洋拍攝。圖／摘自facebook

Calvin Klein亞太區形象廣告，找來南韓男團GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）來拍攝。圖／摘自facebook
Calvin Klein亞太區形象廣告，找來南韓男團GOT7成員台裔美國籍成員Mark（段宜恩）來拍攝。圖／摘自facebook

Calvin Klein亞太區形象廣告，請來南韓饒舌歌手GEMINI詮釋。圖／摘自instagram
Calvin Klein亞太區形象廣告，請來南韓饒舌歌手GEMINI詮釋。圖／摘自instagram

Calvin Klein亞太區形象廣告，請來南韓饒舌歌手GEMINI詮釋。圖／摘自instagram
Calvin Klein亞太區形象廣告，請來南韓饒舌歌手GEMINI詮釋。圖／摘自instagram

廣告 南韓 BTS 防彈少年團

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