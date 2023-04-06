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龍崎條款修法無再復工可能 張子敬：環保署予以尊重

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署長張子敬。記者彭宣雅／攝影
環保署長張子敬。記者彭宣雅／攝影

由經濟部主導開發，爭議逾10年的台南龍崎掩埋場開發案，在民國108年2月19日時任行政院長蘇貞昌在立法院宣布「經濟部核發的輔導設置文件在民國108年3月10日到期後不會再展延」，也就是永久終止，未來不可能再做垃圾場，但民眾仍擔心此案會死灰復燃，立委提案修環評法。

立法院衛環委員會今審查「環境影響評估法增訂第十六條之二條文草案」；針對老舊環評案，目的事業主管機關廢止許可後，環評結論也也廢止，再無開發可能，被稱為「龍崎條款」。

政府已經宣示不再開發，目的事業主管機關不再展延許可，環評法結論沒有廢止規定仍有效，立委指出，民眾對此仍有擔心疑慮，現行法規存在這現象，造成民眾心理不安。

環保署長張子敬表示，針對老的環評案件，要如何有退場機制，這些年做了些處理，告訴這些很久沒有開發或開發後停工的案件，可以來申請申請廢止審查結論，若可能還準備要開發的，若超過3年才要開發，會依據環評法16之一，要求提出還差分析，如果停工後再復工的，會依據第18條要提出環境調查報告。

張子敬表示，這些老案子可能隔了一段時間繼續要施工，重新回到環評審查機制來審查，對於新的案子，民國108年在審查結論就加了附款，依照行政程序法，如果環評審查通過超過10年沒有開發，環評結論失去效力，可以展延一次、不超過5年，所以後來新的審查案件，都有落日條款。

張子敬說，立委今天提的修法，要求如果要再動工，需要再進行環評審查，目的事業主管機關已經廢止許可，就不應該再有機會開發，但民眾覺得審查結論仍在，會不會哪天又可以開發，若連審查結論都廢止，外界會比較安心。

他表示，立委提案修法，最主要就是因為環評法的審查結論，跟目的事業主管機關所給的許可是兩個不同的法，所以現在的法規存在，目的事業主管機關廢止許可之後，原本環評結論仍有效，產生民眾疑慮，所以若修法後，如果目的事業主管機關已廢止許可，依據所審查環評結論也會失效，民眾會覺得比較安心。

張子敬說，現況是被目的主管機關廢止使用許可之後，不應該還有機會可以開發，修法修得更周延，讓民眾更安心，環保署尊重修法，沒有特別意見。

環評 主管 張子敬

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