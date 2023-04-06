明中北部氣溫明顯下降不到20度 南部東部仍暖

今起幾天天氣變化大，溫度上上下下。天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，受鋒面逐漸影響，中北部及東部明天氣溫下降，明顯轉涼，高溫恐不到20度，但南部仍有30度，影響較小。

方俊元說，昨天鋒面逐漸往南靠近台灣，鋒前雲系陸續東移到台灣上空，台南以北及東半部都有局部短暫雨。今天隨鋒面逐漸影響，天氣將由北往南逐漸轉差，台南以北及東半部將是多雲到陰有短暫陣雨，高雄屏東則是多雲山區偶有局部短暫雨。

他表示，氣溫方面，北部、東部轉涼，大約在24-26度，南部地區則維持28-30度，局部內陸地區仍有32-34度左右或以上高溫。建議民眾出門前多留意天氣變化做好準備。

至於明天隨著鋒面通過台灣後，東北季風將增強，北部、東北部氣溫明顯下降，高溫在19-21度左右，中部、花蓮24-26度，南部、台東則是影響較小約27-30度。

天氣方面，各地陰天有局部短暫陣雨，他提醒民眾明天氣溫會再涼一些，陸續也都有下雨的情況，要多留意穿著及攜帶雨具。

方俊元說，周六到周日隨著環境水氣逐漸減少，各地天氣逐漸轉好，只剩下局部山區午後有短暫降雨機會，加上周日東北季風減弱，各地氣溫再度回升，預估一直到下周一、二天氣都相當穩定。

他也表示，目前模式預估，在菲律賓東方洋面上活動的熱帶雲簇正在發展，不過後續的系統強度在各模式上有些差異，需多加觀察發展情況。