上班日鋒面接近 吳德榮：白天偏暖台南以北短陣雨、晚間起轉涼

5天連假結束今天上班日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日鋒面接近，白天仍偏暖，大氣趨不穩定，台南以北有局部短暫陣雨的機率；今晚起至明日受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，明顯轉涼；南部亦偶有零星短暫飄雨的機率。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示：台灣上空有華南移出的鬆散雲層，台灣東側及馬祖附近有降水回波，中部及花蓮零星飄雨。今日各地區平地氣溫：北部17至27度，中部21至32度，南部22至34度，東部19至32度。

他表示，最新模式模擬顯示，周六鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，花、東仍有局部短暫雨的機率；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部早晚涼。下周日至周三(9至12日)各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升，下周一起白天微熱，北台高溫升至30度、南部則升至34度左右，各地早晚仍偏涼。

至於有關颱風是否生成部分，吳德榮說，最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式持續模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否能順利發展成今年第1個颱風「珊瑚」需繼續觀察。以氣候平均而言，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚未有颱風生成，並非異常、只是有點遲了。