農民哀嘆鳳梨裂果、外銷又受阻 約7成棄收
高雄大樹區是鳳梨重要產地，近期疑因乾旱裂果嚴重，淪為次級品，無法外銷，產地價格直落，市府提早於三月啟動農產品收購加工機制，鳳梨仍量多價跌，人稱「鳳梨伯」的農民林益說，鳳梨生長約需2年，現在工資貴，雇工採收不敷成本，約7成棄收，否則付1個工人1天薪水，等於奉送1000斤鳳梨，根本划不來。
果農尤竣批，這次鳳梨價格雪崩式下挫，關鍵原因在於台南以北等產地提早催花，口感偏酸欠佳，打壞整個市場，價格回不去，市場極亂。加上最近裂果率至少達3成，外銷又走不出去，估算今年產季頂多只能回收2成的成本回來。
令人寒心的是，政府始終拿不出具體產業政策，以致滯銷問題年年上演，陳吉仲承諾在內埔農業園區建冷鏈場，提升外銷競爭力，但沒下文，政府最近宣稱收購鳳梨加工救農民，也聞聲不見影，難道只選擇性收購，未普及廣大農友？
「只有找到外銷出路，才能救鳳梨！」林益嘆，農友弱勢，人微言輕，每次提建議，政府也沒在聽，有如「狗吠火車」一樣。
高雄市農業局長張清榮表示，大陸前年起禁止國產鳳梨輸入，市府努力另闢谿徑，日本幾可取代大陸鳳梨外銷市場，近期輸日延宕，主要是檢出紋翅蛾，果品需經燻蒸才能上架，衝擊到鳳梨外銷，但農業局已加強宣導，並建請農委會將紋翅蛾公告為害蟲，加強防治，盡力克服，「目前鳳梨拍賣價格都在掌控中，我們絕不會讓它崩盤的」。
張清榮也說，鳳梨怕雨不怕旱，今年鳳梨裂果率高，不能牽拖天候，而是農友「操短線」的後果，鳳梨生長需要1年8個月，有其季節性，農友提早催花，形同植株還未成年，就強迫懷孕生育一樣，加上氣候不穩，當然容易產生瑕疵品，一旦次級品流通全台，全體農民都受害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言