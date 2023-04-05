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陸將檢查兩岸直航貨船 陸委會：我將被迫採取相應作法

農民哀嘆鳳梨裂果、外銷又受阻 約7成棄收

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
進入4月又到鳳梨盛產季節，今年雨水少，南部鳳梨農指出現不少裂果情況，加上今年產量是近5年新高，果農希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入4月又到鳳梨盛產季節，今年雨水少，南部鳳梨農指出現不少裂果情況，加上今年產量是近5年新高，果農希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影

高雄大樹區是鳳梨重要產地，近期疑因乾旱裂果嚴重，淪為次級品，無法外銷，產地價格直落，市府提早於三月啟動農產品收購加工機制，鳳梨仍量多價跌，人稱「鳳梨伯」的農民林益說，鳳梨生長約需2年，現在工資貴，雇工採收不敷成本，約7成棄收，否則付1個工人1天薪水，等於奉送1000斤鳳梨，根本划不來。

果農尤竣批，這次鳳梨價格雪崩式下挫，關鍵原因在於台南以北等產地提早催花，口感偏酸欠佳，打壞整個市場，價格回不去，市場極亂。加上最近裂果率至少達3成，外銷又走不出去，估算今年產季頂多只能回收2成的成本回來。

令人寒心的是，政府始終拿不出具體產業政策，以致滯銷問題年年上演，陳吉仲承諾在內埔農業園區建冷鏈場，提升外銷競爭力，但沒下文，政府最近宣稱收購鳳梨加工救農民，也聞聲不見影，難道只選擇性收購，未普及廣大農友？

「只有找到外銷出路，才能救鳳梨！」林益嘆，農友弱勢，人微言輕，每次提建議，政府也沒在聽，有如「狗吠火車」一樣。

高雄市農業局長張清榮表示，大陸前年起禁止國產鳳梨輸入，市府努力另闢谿徑，日本幾可取代大陸鳳梨外銷市場，近期輸日延宕，主要是檢出紋翅蛾，果品需經燻蒸才能上架，衝擊到鳳梨外銷，但農業局已加強宣導，並建請農委會將紋翅蛾公告為害蟲，加強防治，盡力克服，「目前鳳梨拍賣價格都在掌控中，我們絕不會讓它崩盤的」。

張清榮也說，鳳梨怕雨不怕旱，今年鳳梨裂果率高，不能牽拖天候，而是農友「操短線」的後果，鳳梨生長需要1年8個月，有其季節性，農友提早催花，形同植株還未成年，就強迫懷孕生育一樣，加上氣候不穩，當然容易產生瑕疵品，一旦次級品流通全台，全體農民都受害。

進入4月又到鳳梨盛產季節，今年雨水少，南部鳳梨農指出現不少裂果情況，加上今年產量是近5年新高，果農希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入4月又到鳳梨盛產季節，今年雨水少，南部鳳梨農指出現不少裂果情況，加上今年產量是近5年新高，果農希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入4月又到鳳梨盛產季節，今年雨水少，南部鳳梨農指出現不少裂果情況，加上今年產量是近5年新高，果農希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影
進入4月又到鳳梨盛產季節，今年雨水少，南部鳳梨農指出現不少裂果情況，加上今年產量是近5年新高，果農希望政府能提前應變，避免價格崩盤。記者劉學聖／攝影

鳳梨 農民 未成年

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