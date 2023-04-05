防農業品種外流 農委會修法將面臨3年徒刑

每到鳳梨產季，就開始討論鳳梨品種外流問題，中國大陸大陸對台下鳳梨禁令後，農委會即把外銷希望放在「台農23號」芒果鳳梨上，但其實早已外流到大陸，海南島也早有大面積種植，農委會也曾在立法院表示，將提修法，違法輸出面臨3年以下徒刑。

農委會表示，行政院今年3月16日通過「植物品種及種苗法」第53條之1修法並送立法院審議，將原行政罰改為刑責入法，增訂農委會得公告禁止輸出入種苗、種苗的收穫物或其直接加工物，違者處3年以下有期徒刑、拘役，科或併科新台幣60萬元以上、300萬元以下罰金，違法之物沒收、所屬法人連帶課以罰金；待立法院三讀通過。

芒果鳳梨，糖酸比高，黃色的果肉帶有芒果香氣、風味富浪漫熱帶風情般酸甜好滋味、不僅能適應多雨氣候、耐貯運，且又不易產生肉聲果及裂果，是農委會寄予厚望的鳳梨內外銷市場的明日之星；但網路上都可以找到各式芒果鳳梨相關報導，農試所2018年對外發表，幾乎同步已流入大陸栽種。

農委會說，「芒果鳳梨」2018年6月11日取得我國植物品種權，2019年審議通過採非專屬授權，期限5年，至今已授權4家種苗業者及3家農戶種植生產，未授權境外生產；鳳梨為無性繁殖作物，繁殖倍率3至5倍，生育時間至少1.5年以上，短時間能否能繁殖大量種苗供應如同對岸媒體所載面積，尚需查證。

2021年7月28日經依貨品輸出規定「441」，修正發布「植物種苗出口同意文件核發要點」，增訂出口管制品項。針對釋迦、鳳梨釋迦、紅龍果、芒果、蓮霧、楊桃、荔枝、棗及鳳梨等9種我國重要作物枝條、該作物植株（含已否接枝均在內）與鳳梨芽等品項，在出口前，須先取得農委會出口同意文件，方得出口。

農委會說，植物品種權為屬地主義，芒果鳳梨2021年申請目標市場日本品種權並取得臨時保護，未來倘有非法侵權產品輸日，可主張權利，防杜其輸入日本競爭我外銷市場；毛豆及蝴蝶蘭都有布局海外目標市場，取得海外品種權。

農產貿易商則說，鳳梨帶冠芽就可栽種很難防，海南島早已栽種不少，既然品種權是屬地主義，既然如此珍惜芒果鳳梨品種，也到日本申請品種權，是否曾到其他可能的市場，包括中國大陸申請品種權？