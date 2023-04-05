桃機再獲國際肯定 榮獲亞洲永續報告獎三大獎項殊榮
桃園國際機場公司參加2022年亞洲永續報告獎評選，獲得評審團肯定，一舉奪下年度最大獎項「亞洲最佳永續報告獎」（Asia's Best Sustainability Report），此外，在分項獎別部分，亦獲得「亞洲最佳永續報告獎（公部門）」（Public Sector）金獎、「亞洲最佳職場報告獎」（Best Workplace）金獎，此為繼2020年後，機場公司第二度獲得年度最大獎項，在眾多參賽的政府機構、大型企業中再次脫穎而出。
機場公司表示，亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）由新加坡「CSR Works International」主辦，自2015年起為亞洲地區最重要的永續報告獎項之一，評審團成員包自國際非營利組織、產官學界代表、媒體以及永續顧問業界代表，經過三輪獨立評選，評出亞洲標竿企業、機構或公部門年度出版的永續報告書，藉以表彰具永續競爭力的亞洲企業，在推動ESG工作的實踐與成果揭露。
機場公司指出，此次是第二年奪下年度最大獎項「亞洲最佳永續報告獎」，也是機場公司連同各大聯盟夥伴實踐ESG，發揮企業價值鏈及影響力的最高肯定。
桃園機場公司秉持CSR企業社會責任的公司治理精神，及對社會、環境面向的重視，自2020年發布首本「企業社會責任報告書」，揭露公司經營治理方針，以及對旅客、員工、合作夥伴、社區及政府機構等利害關係人關切議題的詳盡彙整報告，嚴謹的報告書內容更取得第三方驗證，公信力昭著。
報告中詳列，包括以第三跑道綜合規劃作為氣候變遷調適行動計畫的核心項目，提出第三跑道的整地排水規劃；完成第一、二航廈照明及設備改善工程，每年省下716萬8658度電，相當於3,598公噸CO2；共同參與桃園機場減碳計畫駐站廠商已由59家業者成長至74家。
此外，亦導入建置多項智慧創新軟硬體，包括試辦One ID臉部辨識系統、機場數位資訊整合平臺（ADIP）、機場協同決策（A-CDM）系統等；積極投入社會回饋，包括產學合作、志工推廣、社會公益與藝文活動等，發揮企業社會影響力。
隨著全球各國度過疫情危機，桃園機場的旅客數逐漸恢復連創疫後新高，清明連假期間可望恢復過往平均量的7成，機場公司將持續與機場園區內夥伴，如航空公司、地勤公司、貨運園區業者等共同合作，擬定短中長期永續策略與行動方案，推動機場園區永續發展，共同為2050年淨零減碳目標努力，實現「成為國際空運樞紐，帶動航空產業發展」願景。
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