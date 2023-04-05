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桃機入境旅客數再創新高！行李轉盤一度異常 搶修後恢復運行

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桃機入境旅客數再創新高！行李轉盤一度異常 搶修後恢復運行

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
今天是清明連假最後一天，桃園國際機場的入境數為4萬8590人次，是疫情解封後的入境旅運量新高。圖為旅客排隊辦理入境證照查驗。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假最後一天，桃園國際機場的入境數為4萬8590人次，是疫情解封後的入境旅運量新高。圖為旅客排隊辦理入境證照查驗。記者黃仲明／攝影

今天（5日）是清明連假最後一天，根據機場公司航班運量整點人數預報表統計，今天的旅客出入境數為9萬3116人次，入境為4萬8590人次，是疫情解封後的入境旅運量新高。但桃園機場下午也發生一起行李轉盤故障事件，經工作人員搶修後已恢復運行。

疫後旅遊潮復甦，隨著機場人潮逐漸湧現，機場商店及餐廳的也陸續完成改裝，提供旅客更完整的各項服務；根據桃園機場公司預報統計，清明連假期間4月1日至4月5日累計之出入境旅客數為46萬6340人次（含轉機），繼1日創下5萬1856人次出境新高後，今天又創下入境4萬8590人次的新紀錄，為抒解排隊人潮，移民署國境事務大隊加開人工櫃檯疏運。

雖然桃機才創下疫情解封後的旅運量新高，但第一航廈6號行李轉盤下午一度故障。旅客表示，大約下午4點40分左右，當時台灣虎航的旅客正在該處提領行李，結果轉盤突然發出異常聲響，現場人員便緊急將轉盤停止運行，地勤人員先將轉盤上的行李搬到一旁集中放置，隨即就有工作人員到場維修。

維修人員表示，行李轉盤是鏈條加上塑膠板組合而成，平時旅客行李上的鎖頭、五金配件就會勾到轉盤造成損傷，可能清明連假入境人潮大增，才會讓已經受損的鏈條狀況加劇，但這樣的問題並不嚴重，平常也有準備更換的零件，只要將受損的零件更換，大約一小時就可以正常運作。

桃園機場公司表示，第一航廈入境6號行李轉盤於今天（5日）16時45分因有異音傳出，現場工作人員立即暫停行李作業，進行維護檢修，並即刻調度鄰近轉盤支援，讓入境旅客行李提領作業不中斷，並於17時50分完成修復作業恢復正常運作，無影響旅客行李作業。

桃機第一航廈6號行李轉盤今天下午一度故障，工作人員到場維修後，大約一小時就恢復正常運作。記者黃仲明／攝影
桃機第一航廈6號行李轉盤今天下午一度故障，工作人員到場維修後，大約一小時就恢復正常運作。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假最後一天，桃園國際機場的入境數為4萬8590人次，是疫情解封後的入境旅運量新高。圖為行李轉盤處準備入境的旅客。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假最後一天，桃園國際機場的入境數為4萬8590人次，是疫情解封後的入境旅運量新高。圖為行李轉盤處準備入境的旅客。記者黃仲明／攝影

桃園機場

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