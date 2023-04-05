快訊

全力支持柯文哲參選2024 黃珊珊：他會是最好的總統人選

蔡總統會麥卡錫前中共突軍演 總統府回應了

清明燒近400萬賓士車給祖先？ 倒楣車主盼揪公墓放火者求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假收假日變天各地降雨 「這天」北台灣恐降到剩19度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
清明連假結束，今天傍晚變天，明天各地天氣不穩。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
清明連假結束，今天傍晚變天，明天各地天氣不穩。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

清明連假結束，中央氣象局最新預報指出，今天傍晚變天，北部地區降雨，明天各地天氣不穩，各地都有短暫陣雨或雷雨；周五北台灣明顯轉涼，高溫只剩19度至21度。

中央氣象局預報員葉致均受訪表示，明天起，鋒面影響台灣地區，各地都有短暫陣雨或雷雨，降雨狀況則要視屆時對流發展的位置、強度；若對流發展旺盛，可能有瞬間強降雨或強陣風。

7日之後，鋒面就會逐漸通過，各地會有降雨情況，但雨勢會隨時間趨緩；8日之後，鋒面遠離，東半部地區、西半部山區，可能有局部短暫雨，其他地方則恢復到多雲到晴；9日之後，水氣減少，東半部地區、恆春半島、午後西半部山區會有零星降雨。

至於今天下午3時2分至3時5分，玉山下冰雹3分鐘，葉致均說，下午過後，嘉義台南一帶，對流雲氣發展起來，並往東北方向移動，剛好經過玉山，加上對流雲氣發展也較旺盛，因此出現冰雹，但目前尚不至於會下雪。

另外，中央氣象局下午也再發布濃霧特報，今天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已有能見度不足200公尺的現象。

周五北台灣明顯轉涼，高溫只剩19度至21度。圖／中央氣象局提供
周五北台灣明顯轉涼，高溫只剩19度至21度。圖／中央氣象局提供
7日之後，鋒面就會逐漸通過，各地會有降雨情況，但雨勢會隨時間趨緩。圖／中央氣象局提供
7日之後，鋒面就會逐漸通過，各地會有降雨情況，但雨勢會隨時間趨緩。圖／中央氣象局提供

氣象局

延伸閱讀

清明連假國道車潮達疫情前水準 國5北向預計再塞4小時

清明連假收假日…蘇花路廊車潮增加 恐壅塞至晚間10點

影／收假日驚喜！玉山下冰雹「直徑達0.8公分」 絕美冰晶畫面曝光

收假小確幸！「春陽茶事 x 樂事」連2日消費滿百送樂事餅乾，薯球、洋芋片搭「荔枝蜜烏龍」超涮嘴

相關新聞

旅行社怨被迫提早開票 航空業者：行之有年市場機制

疫後國境解封，出國人潮暴增，機位一位難求，近來有旅行者埋怨，陸續接獲航空公司要求提早開票，否則將收回機位或加價。航空業者...

影／收假日驚喜！玉山下冰雹「直徑達0.8公分」 絕美冰晶畫面曝光

中央氣象局指出，今天下午3時2分，南投地區有明顯對流移入，玉山下起直徑達0.8公分的冰雹。

赴日賞櫻小心花粉症 醫師建議先吃「這藥」可預防

清明連假期間國人大肆出遊，台灣各地景色宜人，揪著家人到各地賞花，但有花粉症的民眾可能一到景點就開始打噴嚏、流鼻水。食藥署...

國道北返車潮湧現！國3、國5均「紫爆」時速僅10多公里

今天為清明連假最後一天，國道下午起陸續湧現北返車潮，國5北向下午約1點已出現車潮，截至下午2點國5北向宜蘭至頭城、國3北...

清明連假收假日…蘇花路廊車潮增加 恐壅塞至晚間10點

今天是清明連假收假日，蘇花路廊北返車潮於午後逐漸增加，每小時交通量約維持700至800輛，交通還算順暢。公路總局預估，車...

毛豬價格屢創新高！農委會稱將降價 業界打臉：短期不會好轉

因清明節需求大增，國內毛豬3日價格每公斤平均批發價99.03元，部分肉品市場已破百，價格逼近牛肉，末端零售金鋒滷肉飯也上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦