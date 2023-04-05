清明連假收假日變天各地降雨 「這天」北台灣恐降到剩19度

清明連假結束，中央氣象局最新預報指出，今天傍晚變天，北部地區降雨，明天各地天氣不穩，各地都有短暫陣雨或雷雨；周五北台灣明顯轉涼，高溫只剩19度至21度。

中央氣象局預報員葉致均受訪表示，明天起，鋒面影響台灣地區，各地都有短暫陣雨或雷雨，降雨狀況則要視屆時對流發展的位置、強度；若對流發展旺盛，可能有瞬間強降雨或強陣風。

7日之後，鋒面就會逐漸通過，各地會有降雨情況，但雨勢會隨時間趨緩；8日之後，鋒面遠離，東半部地區、西半部山區，可能有局部短暫雨，其他地方則恢復到多雲到晴；9日之後，水氣減少，東半部地區、恆春半島、午後西半部山區會有零星降雨。

至於今天下午3時2分至3時5分，玉山下冰雹3分鐘，葉致均說，下午過後，嘉義台南一帶，對流雲氣發展起來，並往東北方向移動，剛好經過玉山，加上對流雲氣發展也較旺盛，因此出現冰雹，但目前尚不至於會下雪。

另外，中央氣象局下午也再發布濃霧特報，今天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已有能見度不足200公尺的現象。