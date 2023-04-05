旅宿業人才荒 專家：開放外籍移工專案

「旅遊業人才於疫情期間不斷流失，旅遊量能近期不斷回彈，導致龐大的勞力缺口！」台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽受訪時說，旅館缺房務、旅行業外語人才流失，政府應開放外籍移工，強化人才回流。前旅報周刊社長吳學銘則表示，政府應協助恢復旅遊量能，如增加兩岸的旅遊交流、祭出國際旅客獎勵措施。

旅宿恢復力度強

根據交通部觀光局資料，109年1月來台旅遊人數逾80萬後持續下降，最低甚至一個月不到3千名旅客，但自2022年10月國門解禁後，來台旅客人數持續上升，2月達到35.7萬的人次。國人出國人數也逐漸攀升，今年2月國人出國人數共65.2萬人次，甚至超越2019年國人出國的數字。

面對疫情解封，國內旅遊潮商機復甦，各大旅遊產業都開始找人才。根據104人力銀行2月的統計，旅宿餐飲業為徵才數最多的產業，總共開出19.3萬的職缺，相關企業雖積極回補人力，但仍難填補勞動缺口。

旅宿勞動力短缺

李奇嶽指出，預計觀光量要到明年回到疫情前的水準，但因為疫情期間大量觀光業人才選擇轉職，勞動力逐年減少，難以應對國門解封後的觀光復甦，出現龐大的勞動力短缺。

「包括旅宿、國內旅遊、國人出國、旅行社，觀光業各行各業都有缺人的狀況，」李奇嶽舉例說，如旅館目前最缺房務，儘管政府提供5千元的旅宿補貼，業者也開出3萬7千元的薪水也找不到人，主要原因就是「年輕勞動力不願投入旅宿業」，政府應開放短期專案，引進外籍移工，替旅館的勞動力解渴。

他指出，在旅行社的部分則是因為疫情期間，有很多外文專業的人才選擇離開觀光業，現在旅遊量能開始回升，這些人才出現龐大的缺口，政府應設法協助這些人才回流於觀光業。

旅遊夯 亂象多

李奇嶽更指出，自從國門開啟後，航空公司因為散客銷售狀況佳，甚至出現超賣情形，出現航空公司要求旅遊業提早確認旅客名單的狀況。他說，像是6月底的機票，現在航空公司就通知要補開票，若不配合，將會收回機位或漲價，逼迫旅行社把位置還回給航空公司。

李奇嶽呼籲，希望政府出面幫雙方協調，恢復良好的商業秩序，不然旅行社夾在中間非常難做事。

開放中台觀光交流

吳學銘則說，旅遊業業務主要有「國人出團旅遊」，目前民眾已經可以自由組團出訪大多數國家，但觀光局至今未開放組團到中國旅遊，如果民眾想要前往中國，就要選擇以散客的方式前往。

「中國旅遊過去佔了旅遊社35%到40%的業績，」他說，很多旅行社因為中國禁令，生意大受影響，雖然中國與台灣已經加開航點，但大多數航點都是如廣州、深圳商務城市，符合台商洽商的需求，但無法滿足民眾旅遊的目的。他認為，台灣應該努力開放更多中台雙方的觀光交流。

獎勵吸引國際客

吳學銘表示，旅遊業另一大業務為「國際觀光客入境旅遊」，但台灣國際觀光客數量恢復的很慢，如過去日本是台灣旅遊的主力國家，但因為目前日本來台人數不明顯，導致許多專門接待日本的旅客都還無法正常營運。

此外，他指出，全球因為通膨狀況，導致旅遊成本提高，加上台灣近期被貼上「兵凶戰危」的標籤，都導致觀光客來台的意願降低。對此，政府應祭出更多獎勵國際觀光客來台的政策，吸引更多國際航班飛來台灣。

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