別輕忽！小感冒拖半個月才痊癒 醫師：當心慢性發炎纏身

春天早晚溫差大，一不小心就容易著涼，但有些人會發現自己小感冒總是拖了半個月才痊癒，醫師提醒，也許是因為身體已處於慢性發炎狀況，了解身體抗發炎能力是不容忽視的功課。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺近日透過新聞稿分享潛在發炎體質、慢性發炎，其實和大部分慢性病，如心血管疾病、糖尿病、各類癌症等都有關。除了小感冒難康復是慢性發炎警訊以外，還有不時皮膚紅癢卻找不到過敏原，或老是沒來由疲憊，但睡再飽還是累。

一般民眾對於「發炎」二字並不陌生，但什麼是發炎，可就不是每個人都能回答出正確答案。顏佐樺說明，「發炎」是身體保護反應，主要作用是啟動免疫系統，使人體在損傷後進行自我修復。然而若發炎狀況未緩解消退，導致身體長期處於慢性、低幅度的發炎狀態，就可能引發各種疾病。

顏佐樺指出，造成發炎的原因與體質、基因遺傳有關，飲食、作息和生活環境等也有影響，建議平時作息規律、避免勞累，也可透過均衡飲食，如補充藍莓、彩椒、芭樂、黃金奇異果等鮮豔蔬果，選擇鮭魚、堅果等健康油脂來源，減少甜食、油炸類等會觸發發炎反應的食物，提升身體抗發炎能力。

顏佐樺也提到，因為每個人生活習慣、飲食、身體狀況每年都不盡相同，發炎狀況不會恆久不變，只需要維持良好的抗發炎能力，適度減輕發炎可能性，相關能力可藉由功能醫學檢項，如抗氧化維生素分析、脂肪酸分析進階評估。

顏佐樺引用美國康乃爾大學教授卡爾納珊（CarlNathan）說法，目前醫療上少有與發炎無關疾病，想要降低罹患各項疾病風險，最重要的是先評估身體是否有發炎狀況，進一步了解自己抗發炎能力，才有機會超前部署，未病先防。