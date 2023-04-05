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清明連假國道車潮達疫情前水準 國5北向預計再塞4小時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天為清明節連假最後一天，國道下午起陸續湧現車潮。圖為國道路況示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲／攝影
今天為清明節連假最後一天，國道下午起陸續湧現車潮。圖為國道路況示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲／攝影

今天為清明節連假最後一天，國道下午起陸續湧現北返車潮，高速公路局表示，今年整體清明連假國道交通量已達2019年疫情前同期水準，預估也較去年同期多1至2成。目前北、中、南各路段都已出現壅塞情形，其中國5預計至晚間8點後才會疏解。

路況預報員許文瑜表示，截至下午3點，國道全線交通量為57.5百萬車公里，預計全天將達110百萬車公里；國5北向雪隧通過量截至下午3點達2萬7000輛次，較去年同期增加2%。

許文瑜指出，目前北部地區北向已車流出現，包括五堵、湖口、龍潭及茄苳段都有壅塞狀況；中部地區國1北向彰化、國3北向南投，及南部地區國1南向下營系統、國10左營端都有車多狀況；國5北向頭城段則已有排隊車潮。

許文瑜表示，北部地區，國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪車潮預計要到晚上7點才會疏解；國五北向則至晚上8點疏解。中部地區，國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至大甲、苑裡至香山預計塞至晚上7點，國4西向潭子至豐勢、國6西向舊正至霧峰預計至晚間8點後疏解車潮。南部地區，國10西向仁武至左營則預計塞至晚上7點。

高公局也說，今年整體清明連假國道交通量已達2019年疫情前同期水準，預估也較去年同期多1至2成，平均每日約110至120百萬車公里，但仍未達2017年清明連假歷史最大量平均每日126百萬車公里。

高公局指出，今年清明連假以首日車潮最為高峰，約達124百萬車公里，主要因為首日天候不佳，北中南都有降雨情形導致事故增多，光首日就有196件國道事故，較去年同期高出1成以上。至於連假第2至5天國道車潮已明顯緩解，平均每日交通量約110百萬車公里。

國5北向傍晚持續湧入北返車潮。圖／取自高公局1968網站
國5北向傍晚持續湧入北返車潮。圖／取自高公局1968網站

國道 連假 車潮

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