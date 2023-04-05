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清明連假收假日…蘇花路廊車潮增加 恐雍塞至晚間10點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因台9線至崇德管制站由二線道車道縮減成一線道，警方視車流狀況，於崇德管制站疏導車流。圖／新城警分局提供
因台9線至崇德管制站由二線道車道縮減成一線道，警方視車流狀況，於崇德管制站疏導車流。圖／新城警分局提供

今天是清明連假收假日，蘇花路廊北返車潮於午後逐漸增加，每小時交通量約維持700至800輛，交通還算順暢。公路總局預估，車多壅塞時段將至晚上10時，蘇花路廊北上易壅塞路段，包含東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音、谷風隧道、和平至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等。

公路總局第四區養護工程處指出，截至今天下午3時為止，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為3764輛，花蓮往宜蘭北向車流量1萬528輛；在旅行時間方面，蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約74分，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約78分，目前蘇花路廊全線均順暢。

新城警分局表示，因台9線至崇德管制站為二線道車道，管制站過後縮減成一線道，下午視車流狀況，於崇德管制站疏導車流，以輪流放行引導車輛北上，以免因變換車道發生擦撞或導致塞車。

警方指出，另一處管制點為台9線和平段，若北上車流增加，將派員至台9線145公里處，實施第一路口處封閉，改為第二路口處以號誌管制為主，員警手勢為輔，紓解觀音隧道行進的速率，提醒用路人遵守警方指揮。

因台9線至崇德管制站為二線道車道，管制站過後縮減成一線道，警方視車流狀況，於崇德管制站疏導車流，以輪流放行引導車輛北上。圖／新城警分局提供
因台9線至崇德管制站為二線道車道，管制站過後縮減成一線道，警方視車流狀況，於崇德管制站疏導車流，以輪流放行引導車輛北上。圖／新城警分局提供

蘇花路廊 連假 車潮

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