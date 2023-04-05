影／收假日驚喜！玉山下冰雹「直徑達0.8公分」 絕美冰晶畫面曝光

中央氣象局指出，今天下午3時2分，南投地區有明顯對流移入，玉山下起直徑達0.8公分的冰雹。

中央氣象局預報員官欣平說，今天鋒面漸近，前緣有較不穩定的天氣系統，今晨中台灣因此出現雷雨；在今天中午到下午3時點期間，南投地區有明顯對流移入，玉山正處該區域，因此短時間出現降雨、下冰雹。

官欣平表示，目前對流已移開，降雨趨緩；不過，北台灣漸有對流移入，部分地區開始有降雨，今晚起到明天期間，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，花東、中南部也有局部短暫陣雨或雷雨，但降雨範圍較小，周五鋒面離開，雨勢即會趨緩。

另外，中央氣象局也發布濃霧特報，今天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已有能見度不足200公尺的現象。