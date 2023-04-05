赴日賞櫻小心花粉症 醫師建議先吃「這藥」可預防

清明連假期間國人大肆出遊，台灣各地景色宜人，揪著家人到各地賞花，但有花粉症的民眾可能一到景點就開始打噴嚏、流鼻水。食藥署提醒，有花粉症病史民眾可以配戴口罩出遊，減少與花粉直接接觸。醫師表示，民眾近來常赴日賞櫻，出現過敏現象返台求診，若有病史者建議可先吃抗組織胺預防。

花粉症為一種過敏性疾病，主要是因眼睛或鼻腔黏膜接觸到風媒花的花粉，進而產生過敏反應。常見過敏現象如鼻塞、流鼻水、打噴嚏、過敏性鼻炎或過敏性結膜炎，更嚴重者可能會發生咳嗽、皮膚紅腫、蕁麻疹或發燒等症狀。

食藥署表示，治療花粉症的臨床處方藥主要有4大類：類固醇、抗組織胺、肥大細胞穩定劑、白三烯素調節劑等藥物。其中因第一代抗組織胺會作用於中樞神經，造成嗜睡、暈眩等副作用，因此特別提醒服用第一代抗組織胺的民眾，應避免駕車、操作重型機具，以免造成危險。使用處方藥品時，請務必謹遵醫囑使用，切勿自行增加用量，以免產生嚴重副作用。

花粉症不僅會對呼吸道產生影響，台北醫學大學皮膚科兼任副教授、開業皮膚科醫師蔡仁雨表示，皮膚對花粉過敏通常會以蕁麻疹的方式呈現，有時伴隨呼吸道的腫痛，嚴重時會需要急救處理，一般情況吃抗組織胺、抗生素即可，若已經出現水腫則服用類固醇治療，美國一些較嚴重個案會施打到腎上腺素。

隨著國門開放，最近正是國人到日本賞櫻的熱門時期，蔡仁雨表示，台灣民眾皮膚對花粉過敏的比例較少，但近來民眾到門診來，多是因為要去日本賞櫻發生的過敏；若想要預防人在國外生病，最好是避開自己已知的過敏原，若有郊外賞櫻行程，可以先吃抗組織胺預防一下，日本也因為花粉症族群較多，有販售防花粉的口罩，都可以先行配戴預防。

食藥署也提醒，花粉症目前尚無法根治，有花粉症病史的民眾，建議出外時配戴口罩，減少與花粉直接接觸，民眾亦可自行於藥局購買指示藥品「去鼻塞充血劑」，並在醫事人員指示下使用，避免使用過量，造成反彈性鼻炎，反使症狀加劇。