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旅行社怨被迫提早開票 航空業者：行之有年市場機制

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
疫後出國人潮暴增，旅行社怨被迫提早開票，航空業者表示是行之有年市場機制。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
疫後出國人潮暴增，旅行社怨被迫提早開票，航空業者表示是行之有年市場機制。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

疫後國境解封，出國人潮暴增，機位一位難求，近來有旅行者埋怨，陸續接獲航空公司要求提早開票，否則將收回機位或加價。航空業者則直言，在商言商，這是行之有年的市場機制運作，每家航空公司都一樣，只是因疫後旅運復甦，部分業者才會感受影響較大。

航空公司每架客機約上百個座位，除了鎖定散客，也會以優惠價提供部分座位，供旅行社包裝行程販售。隨著疫後解封，不少航線自由行旅客增加，航空公司保留座位給旅行社的意願漸低，更曾發生旅行社包機座位被收回。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽上午發布影片指出，國門開放後，航空公司生意蒸蒸日上，近期卻因部分航線散客銷售狀況良好，甚至超賣，於是提早要求旅行社開票，有些甚至更要求提早2個月前，造成旅行社很大困擾。

不過，不具名航空業者表示，對航空公司來說，團客、散客都是客人，在商言商，哪邊有需求一定是哪邊優先，這是長年的市場運作使然，必定是按照這套機制，隨時調整銷售策略。

航空業者說，航空公司也要對散客負責任，否則散客也可能登門埋怨，為何優先賣給旅行社？面對旅運回流，當眼前散客有需求，航空公司當然會向旅行社詢問是否賣出，沒有理由特別為其保留不見得賣得掉的位置。

旅行社 航線

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