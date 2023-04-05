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回響╱三星蔥產量面積減少 農委會推健康種苗繁殖計畫

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會農糧署說，種植面積略為下滑，產量也減少，也可能是因為種苗關係，農糧署已經推動健康種苗繁殖計畫，注意價格與管理問題。圖／本報資料照片
農委會農糧署說，種植面積略為下滑，產量也減少，也可能是因為種苗關係，農糧署已經推動健康種苗繁殖計畫，注意價格與管理問題。圖／本報資料照片

三星蔥過去3年銷售額與產量都減少7成，農委會農糧署今天說，種植面積略為下滑，產量也減少，但價格有漲跌起伏，如今年1到3月批發價也比去年同期高，也可能是因為種苗關係，農糧署已經推動健康種苗繁殖計畫，注意價格與管理問題。

聯合報今天報導，宜蘭三星蔥去年銷售額跌到僅剩六千三百萬元，原來是極端氣候造成全球暖化、颱風三年不過境等因素，造成產量大幅下滑，在萬物皆漲的環境下，三星蔥的售價卻逆勢下跌，讓農民急喊「搶救三星蔥」。

根據農委會農糧署統計，108年、109年、110年，三星蔥耕種面積分別為396、291、302公頃，有下降，但沒有很嚴重，108年到110年減少23%；加上部分通路採取直購方式，也沒有進入拍賣市場，因此整體產量減少。

農糧署表示，三星蔥種植面積與銷售量下滑，可能和種苗有關，農民留種栽種，造成三星蔥品質下降，農糧署推動健康種苗繁殖計畫，氣候變遷病蟲害，也請改良場輔導。

改良場多年來輔導三星地區進行健康種苗繁殖計畫，宜蘭地區青蔥栽培品種為四季蔥，種植上採行分株繁殖，能縮短產期，也保存了母株的園藝性狀，因此廣為蔥農採用，但因長期分株繁殖將導致青蔥病蟲害滋生及生長勢逐漸減弱，不僅降低產量和品質，對產業發展有嚴重影響。

也因此，改良場所協助田間去雜及選拔健康植株以繁殖種苗，供應青蔥種苗；加上近年宜蘭地區青蔥普遍感染疫病、軟腐病，造成青蔥損失重大，疫病及軟腐病可殘存在土壤中及植株殘體，其發生常因根蟎或根瘤線蟲的危害而加重病情，田間發病後常一發不可收拾，對產量影響極大。

改良場所青蔥多以分株苗種植，而分株苗可能帶有土壤傳播性病原菌，即使更換新田種也無法降低發情形；也因此，研究人員以藥劑處理分株苗，並配合田間的綜合防治管理，騎往可以降低疫病、軟腐病發生，增加青蔥產量。

農糧署 農民 農委會 宜蘭

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