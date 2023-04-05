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國道北返車潮湧現！國3、國5均「紫爆」時速僅10多公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國5北向宜蘭至頭城、國3北向香山至茄苳段出現「紫爆」，時速僅剩10多公里。圖／取自高公局1968網站
國5北向宜蘭至頭城、國3北向香山至茄苳段出現「紫爆」，時速僅剩10多公里。圖／取自高公局1968網站

今天為清明連假最後一天，國道下午起陸續湧現北返車潮，國5北向下午約1點已出現車潮，截至下午2點國5北向宜蘭至頭城、國3北向香山至茄苳段更出現「紫爆」，時速僅剩10多公里。

國道北返車流今天下午陸續增加，多處路段出現壅塞情形，國5北向宜蘭至頭城、國3北向香山至茄苳段現出現「紫爆」，時速僅剩10多公里。國3北向大溪至龍潭、竹南至西濱、國1北向湖口服務區至湖口、新竹至竹北、台中至大雅、國10西向鼎金系統至左營等路段時速均不到40公里。

高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國4西向潭子系統至豐勢；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

國道 紫爆

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