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搭演唱會熱潮 高雄鼓山魚市場辦「酒肉朋魷趴」

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄鼓山魚市場整建後去年10月重新開幕，但近期生意轉淡，賣店定位成為討論話題。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場整建後去年10月重新開幕，但近期生意轉淡，賣店定位成為討論話題。記者王慧瑛／攝影

高雄演唱會活動一檔接一檔，商家紛紛搭順風車，衝刺演唱會經濟。鼓山魚市場持續到4月16日，每周六、日推出「酒肉朋魷 Party all night」活動，憑高雄任一場演唱會票根及鼓山魚市場館內不限金額消費，即可至津漁聚物所兌換燒烤魷魚及啤酒各一份。

鼓山魚市場去年10月21日重新規畫再出發，被譽為「最美魚市場」，經過近半年，新鮮感漸消退，加上周邊停車較難，成為經營的新挑戰。高雄市海洋局表示，各界意見和建言都會列入調整營運方向的參考，已建議營運公司南仁湖集團要調整經營方向、展示內容，近期與南仁湖公司緊密溝通協調，會盡速做出調整改善。

為帶動人氣，高雄市海洋局在4月周末假期規畫限定主題活動、風格市集等，讓民眾可以在周末看表演、吃美食、吹海風、放輕鬆。

包含4月8日辦「草食百老匯－動物派對市集」，全場域攤位皆為素食特色餐點，同步提倡環保意念，讓素食變得更平易近人，使用環保餐具享有專屬優惠。看準復古風潮正夯，4月15、16日舉行「交個椪友吧！椪糖DIY」活動，現場提供民眾親手製作椪糖，傳承台灣古早味文化。

4月22、23日結集多家質感攤商及輕食小點，舉辦「好識集－質感選物日」，4月30日舉辦「出動吧！小小波麗士－小小警察體驗營」，藉由豐富的體驗活動， 學習生活小知識，現場有準備可愛小巧的警察制服供參與活動的小朋友穿著。

鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，位居絕佳地理位置，曾是高雄市第一座現代化魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉移至前鎮漁港而沒落，為重現其昔日風華，市府前年啟動改造計畫，斥資上億整建開放塵封已久的老舊空間，拆除危險建物並整理周邊環境，第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

海洋局說，鼓山魚市場銜接駁二藝術特區、棧貳庫、鐵道文化園區、旗津與西子灣等重要觀光景點，扮演串聯角色，持續帶動哈瑪星社區發展，建議搭乘捷運、輕軌或公車到場，移動更便利。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假期間吸引不少遊客。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假期間吸引不少遊客。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，洋溢港都風情。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，洋溢港都風情。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假吸引不少遊客駐足。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假吸引不少遊客駐足。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假期間吸引不少遊客。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假期間吸引不少遊客。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場4月周末假期規畫限定主題活動、風格市集等，讓民眾可在周末看表演、吃美食、吹海風、放輕鬆。圖／高雄市海洋局提供
高雄鼓山魚市場4月周末假期規畫限定主題活動、風格市集等，讓民眾可在周末看表演、吃美食、吹海風、放輕鬆。圖／高雄市海洋局提供
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假吸引不少遊客。記者王慧瑛／攝影
高雄鼓山魚市場戶外空間是看海賞景好去處，周末及連假吸引不少遊客。記者王慧瑛／攝影

高雄市 演唱會 哈瑪星

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