盤點全台九大最美墓園 清明祭祖之外還是打卡熱點

這些墓園都美到超乎想像！

清明時節，相信許多人都會進行祭祖、掃墓等行程，近年來許多人對於「墓園」的印象也在慢慢改變。不像過去提及墓地大家總是隱諱且小心翼翼，近期許多墓園都一改先前的陰鬱的形象，以各式各樣的設計打造出讓人驚嘆的美學空間。

精心設計的墓園除了讓亡者能夠在美麗的地方好好長眠，也讓生者在探視親人的過程中能夠以別緻的風景撫慰心靈。其實現在有許多墓園，不光只是作為逝者安息的地方，漂亮的風景也成為一大特色，甚至變成了知名觀光景點。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了全臺最美的9大墓園，一起來看看吧！

image source: FB／金石園金石緣



參觀墓園該注意哪些事？

不少墓園因為充滿設計感的建築及絕美的景色成為了另類的打卡景點，像是宜蘭知名的「櫻花陵園」，或是曾得過紅點設計獎的新竹「永恆之丘」等等，除了探視亡故親友外，也有許多人是為了參觀而前往。

去到這些充滿設計感的漂亮墓園時，除了拍照打卡也有一些需要特別注意之處，像是不要在這些地方嬉鬧、大聲喧嘩，也要對亡者保持尊敬，不要隨意對著別人的墓品頭論足，更要留意不要不小心踩到別人的墳墓。此外，拍照的時候也要注意別把他人的墓一起拍進去。不管是參觀還是掃墓，其實最重要的都是要抱持著對亡者敬重的心喔！

image source: FB／新竹市政府工務處

NO. 9 天陵藝術陵園

位置：新竹縣關西鎮東平里小東坑22-1號

天陵藝術陵園以原始的自然環境生態為設計基礎，透過各式各樣的石雕藝造景將墓園與群山美景合而為一，希望能打造出「墓即是景，景即是墓」的感受，也希望前來祭拜、參觀的貴客能在此放鬆心情，感受天然環境營造出的舒適氛圍。

建於山林中的天陵藝術陵園，猶如一座遠塵囂的宮殿，將墓園化作藝術，讓每一個生命都能在人生的終點綻放美麗的光芒，也讓生者的思念能夠寄託在天地的靈氣之間，「經營者品味非凡，如同畫中留白一樣，留下許多空間供後人追思」、「地靈人傑，與自然融合的一塊寶地」、「很不錯的陵園」。

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NO. 8 金石園

位置：新北市瑞芳區海濱里海濱路2巷1號

位於北海岸的金石園，在瑞芳濱海之處坐擁著基隆的一片山脈，依山傍水的遼闊景色讓人心情也不自覺跟著開闊起來。採用現代化、公園化、藝術化的整體設計，打造出一座不只典藏生命，也好好收藏著所有生命故事的墓園。

位於大肚美人山（基隆山）麓的金石園全區坐落在金礦山腰，正前方就是基隆嶼，更能夠俯瞰太平洋，絕美海濱景致在各個時間點都有著不一樣的風情，別有一番韻味，臺劇《華燈初上》及電影《比悲傷更悲傷的故事》都曾到此處取景，「風景極好的地方，放眼即是一望無際的太平洋」、「全臺最美的墓寶地」。

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NO. 7 福祿壽生命術藝園區

位置：苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑165號

福祿壽生命藝術園區為全臺唯一公辦民營的殯葬園區，距離高鐵站僅6分鐘的距離，周邊被綠樹環繞，外觀看起來就像森林景觀園區，園內建築的設計十分簡約，整體看起來寧靜、通透而且明亮，美麗的景色一掃大家對墓園的刻板印象。

佔地面積約28公煩的福祿壽藝術生命園區，一望無際的草坪讓人在思念亡者的同時也能夠得到心靈、精神上的療癒，「環境明亮、清幽莊嚴」、「佔地廣闊，綠樹扶疏，一大棟建築，算是風景環境佳」、「90%的綠地，環境清幽視野寬廣的人生交接月臺」、「空曠美景，視野遼闊，環境清幽雅緻」、「環境很好，不會有可怕的感覺」。

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NO. 6 龍巖「光系列」

位置：新北市三芝區、桃園市新屋區、高雄市內門區

龍巖集團特別聘請日本建築大師安藤忠雄打造的「光系列」納骨塔，和日本大倉陶園合作，園內的塔位面板和骨灰罐皆為大倉陶園燒製，採用許多素雅的設計元素，打造出充滿日式雅緻風格的園區。

光系列分為位於新北的「光之殿堂」、位於桃園的「光之迴廊」，以及位於高雄的「光之丘」三處，其中於今年完工啟用的光之殿堂，為安藤忠雄在臺灣的首座綠建築指標性作品，建築結和了三芝當地的四季變幻及山光水影，「光之境服務中心」的三角窗框及鏡面水盤設計，將光線、水文和風土的藝術性發揮到極致。此外，園區內更有絕美的櫻花林，在花季時成為獨特的美景。

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NO. 5 基福山生命園區（擁恆文創園區）

位置：基隆市信義區六和街226號

擁恆文創園區於今年改名為基福山生命園區，該園區透過漂亮的風景，打造出一座思念的公園，同時也希望這裡不只是一座墓園，而是結合人文、術術、山水的夢舞臺，讓人可以用一種莊嚴美麗的方式向逝去的親友道別。

建於綠意中的墓園，希望能讓每一個生命回歸自然，讓人生的完成可以美麗、可以記憶、可以永恆，也透過園區內的美景，達到「來者以遊、生者以慰、逝者以安」圓滿結局，「很不錯跟壯觀的園區」、「有整片的大草原，風景很不錯」、「很特殊的人間天堂，可以看到山景跟海景」。

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NO. 4 櫻花陵園

位置：宜蘭縣礁溪鄉雪谷大道1號

位於宜蘭礁溪的櫻花陵園，是非常知名的網美景點，許多到礁溪觀光的人都會特別前往該地拍照打卡。由知名建築師黃聲遠設計的陵園，帶有傾斜牆面及幾何圖形拼接的流線形廊道，別緻的造型讓許多人都覺得「超級好拍」。

櫻花陵園D區的納骨廊，曾在2010年獲得臺灣最佳建築獎，能夠懸空800公尺遠眺蘭陽平原、太平洋及龜山島的「渭水之丘」，更是另一個打卡熱點，結合公園的設計，讓櫻花陵園不只是一座墓園，也成為另類的觀光勝地，「蠻特別的景點」、「風景優美，很有藝術氣息」。

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image source: 宜蘭縣立殯葬管理所

NO. 3 員山福園

位置：宜蘭縣員山鄉湖東村蜊埤路27號

位於宜蘭員山的福園，坐落於「蜊埤湖」旁，天然的湖光山色被許多人認為是「全國最美」的殯葬園區。園區內的自然生態及各種美景，讓這裡猶如一座美麗的森林公園，成為不少人放鬆休閒的好去處。

這裡最知名的景色，莫過於蜊埤湖畔的落羽松，每到落羽松轉紅的季節，總是吸引許多人前來拍照打卡，一整片紅棕色的落羽松林映照在湖面上，景象美不勝收。湖畔除了常有可愛的鴨群鵝群，走上湖中間的「追思橋」，也別有一番靜謐的風情，「美極了，宛如人間仙境，每個角度拍都好美」、「環境清幽，有山有水」。

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image source: 宜蘭縣立殯葬管理所

NO. 2 永恆之丘

位置：新竹市香一區香村路300巷999號

永恆之丘為全臺唯一採用清水模、透光天井等元素設計的納骨塔建築，希望透過建築本身的藝術感，以及光影、空氣的空間對話，傳達出生命永恆的意義。建築本身的空間讓人能夠在不同時間及季節中感受到不同的光影變化，別緻的設計更在2022年奪得德國紅點設計獎，也成為打卡熱點之一。

在永恆之丘初落成時，新竹市政府還首創「納骨塔藝術展」，邀請聲光藝術家姚仲涵策畫《光噪44－此曾在》主題展覽，結合永恆之丘的天井，利用聲音和光影表達對逝者的思念，希望能透過這樣的人文藝術空間，讓大家對於納骨塔或墓園不再有距離感及恐懼感，「永恆之丘更多的是一種平靜、寧靜、沉澱的感受」。

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NO. 1 金寶山景觀墓園

位置：新北市金山區西勢湖18號

由臺灣生命禮儀公司金寶山打造的殯葬園區，從一開始的「金寶塔」開始發跡，之後請來知名雕刻銘與52名藝術家共同打造出「千佛石窟」，到後來又興建「玫瑰園公墓」及「萬佛塔」，位於金山，具有海天一色壯麗美景的金寶山墓園，成為許多人心中的最美墓園。

在這個能夠眺望海景的園區，可以欣賞到日光映海的絕色美景，許多名人都在此處長眠，知名歌手鄧麗君的墓園也位於這裡，還特別打造了鄧麗君紀念公園「筠園」，園區內的紀念館有許多相關展品，成為許多人追思、回憶這位音樂女神的景點，「裡面像仙境，太美了」、「真的是超級漂亮的墓園，天氣好時可以遠眺北海岸風光」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年03月30日至2023年03月29日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最美墓園』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統