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疫後出國機票難求 旅行社怨航空公司強迫提早2個月開票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
疫情解封後已出現出國潮。本報資料照
疫情解封後已出現出國潮。本報資料照

疫情解封後國人瘋出國，熱門時段機位更是一位難求，近期有旅行社卻陸續接獲航空公司要求，提早進行開票，否則將收回機位或加價，引發不滿。旅行業者表示，國門開放後，航空公司因為機位銷售良好，就強迫旅行社提早到2個月前開票，已造成業者很大困擾。

航空公司每架客機約上百個座位，除了一般商務及自由行散客，過去也會以優惠價提供部分座位給旅行社包裝行程販售。隨著疫後解封，不少航線自由行旅客增加，航空公司保留座位給旅行社的意願逐漸降低，過去更曾發生旅行社包機座位被收回。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，國門開放後，航空公司生意越來越好，近期卻因為部分航線散客銷售狀況良好，甚至有超賣情形，提早要求旅行社開票，部分更要求提早2個月前，造成旅行社很大困擾。

他表示，6月底機票航空公司現在4月就要求旅行社全部開票，未開票就會收回機位或漲價，迫使旅行社將機位還給航空公司，但部分旅行社已經向旅客收款或陸續洽談中，非常不公平，呼籲政府出面協調旅行社及航空公司，維持好的商業秩序。

旅行社 機票

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