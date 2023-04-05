郊遊卻鼻塞噴嚏疑是花粉症 服藥注意嗜睡副作用

春暖花開賞景踏青卻鼻塞、流鼻水、皮膚紅腫、眼睛發癢等，可能是花粉症，民眾可到藥房自行備藥使用並注意副作用。食藥署提醒，若無法判斷症狀或服藥後沒有緩解，都應就醫。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長黃玫甄今天告訴中央社記者，花粉症（Hay Fever）為一種過敏性疾病，主要是因眼睛或鼻腔黏膜接觸到風媒花的花粉，進而產生過敏反應。

常見過敏現象如鼻塞、流鼻水、打噴嚏、過敏性鼻炎或過敏性結膜炎，更嚴重者可能會發生咳嗽、皮膚紅腫、蕁麻疹或發燒等症狀。

黃玫甄說明，臨床上常見用於治療花粉症的處方藥品主要有4大類，包括類固醇、抗組織胺、肥大細胞穩定劑及白三烯素調節劑，民眾可自行於藥局購買指示藥品作為緩解花粉症的常備藥品。

若無法判斷症狀是否為花粉症，或自行購買藥品服用後仍未緩解，都應儘速就醫。黃玫甄提醒，花粉症目前尚無法根治，有花粉症病史的民眾，建議出外時配戴口罩，減少與花粉直接接觸，以免花粉症找上門，破壞出遊的興致。

此外，食藥署強調，第一代抗組織胺會作用於中樞神經，造成嗜睡、暈眩等副作用，服用第一代抗組織胺的民眾，應避免駕車、操作重型機具，以免造成危險；至於使用處方藥品時，務必謹遵醫囑使用，切勿自行增加用量，可能產生嚴重副作用。