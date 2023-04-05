快訊

郭台銘爭國民黨總統提名喊話民調 考驗朱立倫「協調徵召」智慧

台灣薪資給較多！韓國啦啦隊女神親曝來台主因：非為了錢

外交官墜樓遺孀爆料 退休代表稱可信度高：隻手遮天不無可能

不只國5塞至深夜！下午國道13處地雷路段看這裡

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦視察高速公路局國道疏運狀況。圖／高速公路局提供
行政院副院長鄭文燦視察高速公路局國道疏運狀況。圖／高速公路局提供

今天為清明節連續假期收假日，高公局表示，今天上午車多路段主要為國5北向宜蘭至坪林，下午預計有13處路段將湧現收假車潮。

高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國4西向潭子系統至豐勢；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局指出，上午7點07分國1北向199公里發生2小客車追撞事故占內2車道，造成回堵回堵1公里；8時46分國1北向24.3公里發生2小車追撞占用內線車道；10點47分國10東向11.9公里發生小客車撞護欄事故占用外側車道，事故雖均迅速排除，仍影響整體車流甚鉅。

行政院副院長鄭文燦上午視察連假國道交通疏運情形，期勉相關單位持續針對疲勞駕駛、超速、未繫安全帶及重車超載等易導致嚴重事故因素加強防範。

高公局表示，截至上午11點，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，上午國道全線路況大致正常，車多路段主要為國5北向宜蘭至坪林。

高速公路局預估下午各國道路段將陸續湧現車潮。圖／高速公路局提供
高速公路局預估下午各國道路段將陸續湧現車潮。圖／高速公路局提供

車道 國道 清明節 連續假期

延伸閱讀

不斷更新╱清明連假收假日 這些路段恐塞車

收假日不只國道塞！省道13處地雷路段也將湧車潮

收假日留意北返車潮！今上午從國5北向開始塞

國道多處壅塞 5日留意13地雷路段

相關新聞

不只國5塞至深夜！下午國道13處地雷路段看這裡

今天為清明節連續假期收假日，高公局表示，今天上午車多路段主要為國5北向宜蘭至坪林，下午預計有13處路段將湧現收假車潮。

雞肉價翻倍漲消費者吃不消 雞販怨：1隻雞只賺2條腿

國產雞肉減產，供需失衡，清明節前至今，雞肉價格漲不停，嘉義市最大傳統市場東市場攤商價格每斤破百，較過去平均每斤50元翻倍...

赴日旅行摘櫻花重罰台幣6.8萬 隨身未帶它罰2.2萬

日本集齊食玩買，又有不少打卡景點，是遊人最愛的旅行目的地之一。不過遊玩同時也要留意一下當地有些法例與香港有異，若不想在無意之間犯法影響好心情，就要留意以下這8點

疫後出國機票難求 旅行社怨航空公司強迫提早2個月開票

疫情解封後國人瘋出國，熱門時段機位更是一位難求，近期有旅行社卻陸續接獲航空公司要求，提早進行開票，否則將收回機位或加價，...

水情吃緊！曾文水庫蓄水率快跌破1成 亮紅燈

經濟部今（5）日表示，近日春雨不如預期，各地水情未明顯改善，尤其南部水情嚴峻，台南及高雄地區水情燈號調整為減量供水橙燈，...

收假北返提早出發！國5上午已湧車潮時速低於60公里

今天是清明連假最後一天，高速公路局表示，國5路段上午9點起時速已低於60公里，陸續有車流湧現，預計塞至晚間8點；北、中、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦