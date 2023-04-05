不只國5塞至深夜！下午國道13處地雷路段看這裡
今天為清明節連續假期收假日，高公局表示，今天上午車多路段主要為國5北向宜蘭至坪林，下午預計有13處路段將湧現收假車潮。
高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國4西向潭子系統至豐勢；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。
高公局指出，上午7點07分國1北向199公里發生2小客車追撞事故占內2車道，造成回堵回堵1公里；8時46分國1北向24.3公里發生2小車追撞占用內線車道；10點47分國10東向11.9公里發生小客車撞護欄事故占用外側車道，事故雖均迅速排除，仍影響整體車流甚鉅。
行政院副院長鄭文燦上午視察連假國道交通疏運情形，期勉相關單位持續針對疲勞駕駛、超速、未繫安全帶及重車超載等易導致嚴重事故因素加強防範。
高公局表示，截至上午11點，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，上午國道全線路況大致正常，車多路段主要為國5北向宜蘭至坪林。
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