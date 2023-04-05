竹市擴大30歲免費健檢3千人受惠 名額有限儘早報名

為守護市民的健康，新竹市衛生局開放30歲（82年次)以上設籍新竹市的市民預約報名整合性健康篩檢，免費提供成人預防保健及四大癌症篩檢服務，更加值尿酸檢測及一份早餐，共安排12場假日篩檢活動，預計可服務3150人，名額有限，請儘早預約。

竹市衛生局長陳厚全指出，竹市因產業特性工時高、壓力高，且30歲以上民眾大多為家中重要的經濟與照護支柱，除了配合中央免費提供40歲以上的民眾成人預防保健服務外，市府再擴大提供30歲以上民眾相同的健檢服務，更持續邀集醫療院所增設假日場，以利上班族運用，盼達成早發現早治療效果，歡迎儘早預約參加健康篩檢，共同守護自己和家人健康。

陳厚全指說明，新竹市整合性健康篩檢除結合衛福部免費四大癌症篩檢及40歲以上每3年一次免費成人健檢，更擴大服務30歲以上市民，提醒30歲（82年次)以上設籍新竹市市民，可依自己的時間安排參加，活動期間加值附贈早餐及尿酸檢測，若檢查結果發現「一粗(腰圍)、二高(血壓血糖)、血脂異常」時，就是慢性疾病發生前的警訊，可至竹市參與「代謝症候群」診所尋求協助，一起把健康身體找回來。

陳厚全說，今年整合性健康篩檢為了提供市民彈性多元選擇，以於4月份起陸續推出平日及假日場次，每場次採預約制，可洽衛生局官網或三區衛生所預約報名。