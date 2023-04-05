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部立桃園醫院辦園藝治療 為多重共病照顧者紓解壓力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院為多重共病的照顧者辦園藝治療，達到紓壓的效果。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院為多重共病的照顧者辦園藝治療，達到紓壓的效果。圖／衛福部桃園醫院提供

65歲以上多重共病的人通常需要更多的照顧與協助，照顧者的壓力非常大，必須面對病人的生理照護，同時還要處理家務、醫療處置。桃園醫院因此為照顧者辦理支持團體活，透過園藝治療等活動紓解他們的壓力。

衛福部桃園醫院整合醫療區主任丁瑞聰表示，多重共病指的是個體同時罹患病理不同、不互相依賴的2種以上疾病，如冠心病、高血壓、老年衰弱，桃園醫院為照顧者舉辦園藝治療活動，協助年滿65歲以上、有多重共病的病人及其照顧者。

醫院社會工作師范陳蓮觀察，照顧者每天要面對病人的生理照護，還要回家處理家務和協助醫療處置，沒有時間參加醫院舉辦的支持團體活動；為了讓照顧者能夠參與園藝治療活動，桃園醫院的護理師自願擔任志工，代替家屬在病房中照顧病人，家屬照顧者可以專心參與園藝治療課程。

桃園醫院社工室主任余偌圲也提醒照顧者必須先照顧好自己，保持健康的身體和心理狀態，才能更好地照顧生病的家人；透過適時的壓力調適和情緒管理，照顧者可以更好地面對照顧的壓力，避免產生不必要的負面情緒。

桃園 衛福部 部立桃園醫院

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