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連假收假日國5上午啟動匝道儀控 預估傍晚前車潮緩解
清明連假最後一天，上午開始國道5號與蘇花路廊出現北返車潮，高公局上午8時啟動國蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，下午1時到6時蘇澳至頭城北向各入口高乘載管制；宜蘭縣警局交通隊預估，傍晚前國5與蘇花改車潮就會紓解。
交通隊指出，昨天國5湧現大量北返車潮，下午4時到5時、7時到7時半許雪山隧道北向入口回堵長達5公里，縣內蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道都出現排隊車陣，宜蘭至頭城平均時速一度低於10公里紫爆，今天凌晨0時40分許才恢復順暢；公路總局第四區養護工程處表示，昨天蘇花路廊北上車輛達18337輛，上午10時湧現車流，今天凌晨3時緩解。
高公局上午8時啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，國5今天上午9時後北向車潮逐漸湧現，下午1時到6時蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口實施高乘載管制；交通隊指出，蘇花改南澳端今天上午8時湧現北上車流，四工處表示截至上午10時，北上車輛為6639輛，預估全天達19700輛。
交通隊表示，今年清明連假較長，遊客提早規畫返程，預估今天傍晚前國5北上車流就可舒緩，蘇花車流總量多，但分散全天，預計上午8時到下午6時車速較慢，不會出現嚴重壅塞情況；另外今天是清明節，縣內各大墓區出現車潮，建議可利用接駁車往返。
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