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雞肉價翻倍漲消費者吃不消 雞販怨：1隻雞只賺2條腿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國產雞肉減產，供需失衡，清明節前至今，雞肉價格漲不停，嘉義市最大傳統市場東市場攤商價格每斤破百，較過去平均每斤50元翻倍漲。記者魯永明／攝影
國產雞肉減產，供需失衡，清明節前至今，雞肉價格漲不停，嘉義市最大傳統市場東市場攤商價格每斤破百，較過去平均每斤50元翻倍漲。記者魯永明／攝影

國產雞肉減產，供需失衡，清明節前至今，雞肉價格漲不停，嘉義市最大傳統市場東市場攤商價格每斤破百，較過去平均每斤50元翻倍漲，婆婆媽媽荷包失血，大喊吃不消，攤商無奈拿出進貨單說，「電宰廠調漲，我們為反映成本只好跟進」。

陳姓雞肉攤商拿出進貨單說，上月底去腳全雞一級每公斤104元，去腳全雞五級108元，雞尾椎160元，雞胸肉120元，今天漲到去腳全雞一級每公斤106，去腳全雞五級110元，漲勢何時停止？他也不知道。

他說，養雞禁止私宰後，價格由與養雞戶契作的電宰廠決定，消費者抱怨為什麼漲拿麼多？他只能拿進貨單解說，消費者增加支出，他們攤商利潤也少。

「什麼？2塊雞胸肉要280元」，李姓婦人買雞胸肉烹煮給毛小孩吃，過去一塊才50多元，現在翻倍漲，讓她大喊吃不消，希望政府拿出辦法穩定肉價，豬肉價飆漲，雞肉也漲不停。

嘉義縣白肉雞協會理事長黃國明說，國內外養雞業遭受禽流感疫情衝擊嚴重，國內每周需求500萬至530萬隻雞，現在供應量只剩407萬雞，以往進口仰賴美國，美國雞場受禽流感減產，進口無法補足國內需求，國內蛋母雞受禽流感減產，雛雞來源嚴重短缺，每隻由24、25元，漲到38元，增加成本。

黃國明說，目前飼料價格平穩，雞價由中華民國養雞協會督導委員會，按市場供需決定，按過往經驗，清明節過後疫情穩定，但因雛雞來源嚴重短缺，雞場拉長飼養雞隻成長期間到12至13周，估計到7、8月雞價才會回穩。

國產雞肉減產，供需失衡，清明節前至今，雞肉價格漲不停，嘉義市最大傳統市場東市場攤商價格每斤破百，較過去平均每斤50元翻倍漲。記者魯永明／攝影
國產雞肉減產，供需失衡，清明節前至今，雞肉價格漲不停，嘉義市最大傳統市場東市場攤商價格每斤破百，較過去平均每斤50元翻倍漲。記者魯永明／攝影

禽流感 清明節

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