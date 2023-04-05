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上班日鋒面通過下雨變天 周五降溫明顯北台灣偏涼

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
受鋒面影響，上班日要下雨變天了。本報資料照
受鋒面影響，上班日要下雨變天了。本報資料照

今天是清明連假最後一天，把握今天好天氣，明天上班要變天了。

天氣風險公司天氣分析師方俊元上午指出，今天仍會是較悶熱的天氣，中部以北及東部雲量都偏多，局部山區降雨機率也較高一些，南部仍是維持較穩定晴時多雲天氣。

但明天鋒面逐漸通過中北部，中北部天氣率先轉差，局部短暫陣雨，並且將由北往南逐漸影響，大約到了下午或晚上中部也會受到影響，南部要到深夜或周五。

方俊元指出，周五隨著鋒面通過後東北季風也隨之增強，北台灣氣溫明顯轉涼，越往南部影響則越小。預估周五還有一波華南雲系將東移，各地都是有短暫降雨機會的天氣，山區因地形影響降雨機會較大。

報天氣中央氣象局臉書粉絲專頁指出，明天受鋒面影響，北部、東北部逐漸轉為短暫陣雨的天氣，中部、東部、東南部地區及南部山區亦有局部陣雨，南部平地以多雲為主，雲量增多，氣溫稍下降，但沒下雨時仍悶熱。

鋒面帶來到台灣上空，金門、馬祖附近天氣不穩定，有局部雷雨發生機率。

周五東北季風增強水氣多，全台有降雨機率，北部、東半部地區、中南部山區局部陣雨，其他地區零星陣雨。降溫明顯，北台灣白天高溫僅20-22度，花東22-25度，中南部仍有26-28度，各地早晚低溫約17-20度間，北台灣整天偏涼。

未來一周氣溫變化大。圖╱氣象局提供
未來一周氣溫變化大。圖╱氣象局提供
上班日受鋒面影響逐漸下雨變天，北部先下雨，周五全台都有下雨機會。氣象局提供
上班日受鋒面影響逐漸下雨變天，北部先下雨，周五全台都有下雨機會。氣象局提供

東北季風

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