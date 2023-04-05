上班日鋒面通過下雨變天 周五降溫明顯北台灣偏涼

今天是清明連假最後一天，把握今天好天氣，明天上班要變天了。

天氣風險公司天氣分析師方俊元上午指出，今天仍會是較悶熱的天氣，中部以北及東部雲量都偏多，局部山區降雨機率也較高一些，南部仍是維持較穩定晴時多雲天氣。

但明天鋒面逐漸通過中北部，中北部天氣率先轉差，局部短暫陣雨，並且將由北往南逐漸影響，大約到了下午或晚上中部也會受到影響，南部要到深夜或周五。

方俊元指出，周五隨著鋒面通過後東北季風也隨之增強，北台灣氣溫明顯轉涼，越往南部影響則越小。預估周五還有一波華南雲系將東移，各地都是有短暫降雨機會的天氣，山區因地形影響降雨機會較大。

報天氣中央氣象局臉書粉絲專頁指出，明天受鋒面影響，北部、東北部逐漸轉為短暫陣雨的天氣，中部、東部、東南部地區及南部山區亦有局部陣雨，南部平地以多雲為主，雲量增多，氣溫稍下降，但沒下雨時仍悶熱。

鋒面帶來到台灣上空，金門、馬祖附近天氣不穩定，有局部雷雨發生機率。