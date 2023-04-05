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台師大研究：過度追劇族群孤獨、憂鬱感較高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
不少民眾連假在家追劇，但台師大研究顯示，越是過度追劇心裡也越孤單。記者鄭惠仁／攝影
不少民眾連假在家追劇，但台師大研究顯示，越是過度追劇心裡也越孤單。記者鄭惠仁／攝影

近年串流影視服務發達，國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系研究針對台灣成年人追劇進行調查，募集1488名對象，以問題性追劇量表（PSWS）評估過度追劇下的成癮風險，研究則顯示，過度追劇的族群其憂鬱感、孤獨感得分也較高。

近年網路科技與傳媒發展造成了追劇（Binge-Watching）的興起，過去即有學者指出，追劇可能導致成癮，或認為過度追劇將對心理健康有負面影響。台師大健康促進與衛生教育學系為了解台灣成年人追劇行為與憂鬱感、社交互動焦慮及孤獨感的相關性，透過線上問卷調查進行研究，共募集1488名研究對象。

台師大表示，一直以來，追劇行為、過度追劇的測量一直是待解決的研究缺口，研究採用問題性追劇量表（Problematic Series Watching Scales, PSWS），評估過度追劇以至於可能成癮的程度，PSWS測量概念是由Griffiths提出的行為成癮面向發展而來，量表分數範圍為6至30分，經驗證具有良好信效度。

台師大表示，研究對象的PSWS平均得分為15.29分，有33.7%的受試者為得分超過18分的過度追劇成癮的高風險族群。也發現PSWS得分較高者，憂鬱感、社交互動焦慮、孤獨感的量表得分也愈顯著愈高，表示當研究對象愈是過度追劇時，他們的憂鬱感、社交互動焦慮、孤獨感的風險也隨之增加。

台師大指出，民眾應留心過度追劇可能與負面的心理健康狀態有關，對於網路世代而言，上網追劇逐漸成為日常生活的一部分，然而在追劇的便利性和普遍性之外，必須正視追劇和心理健康的關聯性，希望該研究可作為未來推動心理健康促進介入的參考。

台師大 孤獨 憂鬱

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