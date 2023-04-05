聽新聞
test
0:00 / 0:00
收假北返提早出發！國5上午已湧車潮時速低於60公里
路況預報員許文瑜表示，今天截至上午9點國道交通量為21.4百萬車公里，預計全天可達110百萬車公里；國5雪隧北向截至上午9點通過量為1萬4千輛次，較去年同期減少3%。
許文瑜指出，今天截至上午8點北、中、南區路段大致正常，國5上午9點起時速已低於60公里，陸續有車流湧現，預計持續至晚間8點。另外，北部地區國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪下午4點到晚上7點會出現車流。
她表示，中部地區國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、竹山至中興、國3北向草屯至霧峰、龍井至大甲、苑裡至香山預計從下午4點塞至晚上7點，國4西向潭子至豐勢、國6西向舊正至霧峰下午起都會有壅塞。南部地區國10西向仁武至左營下午3點至晚上7點也會出現車潮，建議用路人利用上午離峰時段出發，或改走省道替代道路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言