快訊

衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起直撞陸橋 路過駕駛人都嚇傻

玩台南不如去沖繩？國旅2天1夜花費破萬 網抓出關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收假北返提早出發！國5上午已湧車潮時速低於60公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國5今天上午已陸續湧現車潮。圖／取自高速公路局1968網站
國5今天上午已陸續湧現車潮。圖／取自高速公路局1968網站

今天是清明連假最後一天，高速公路局表示，國5路段上午9點起時速已低於60公里，陸續有車流湧現，預計塞至晚間8點；北、中、南等11處國道路段下午起也將逐漸出現車潮，預計至晚間7、8點才會緩解。

路況預報員許文瑜表示，今天截至上午9點國道交通量為21.4百萬車公里，預計全天可達110百萬車公里；國5雪隧北向截至上午9點通過量為1萬4千輛次，較去年同期減少3%。

許文瑜指出，今天截至上午8點北、中、南區路段大致正常，國5上午9點起時速已低於60公里，陸續有車流湧現，預計持續至晚間8點。另外，北部地區國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪下午4點到晚上7點會出現車流。

她表示，中部地區國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、竹山至中興、國3北向草屯至霧峰、龍井至大甲、苑裡至香山預計從下午4點塞至晚上7點，國4西向潭子至豐勢、國6西向舊正至霧峰下午起都會有壅塞。南部地區國10西向仁武至左營下午3點至晚上7點也會出現車潮，建議用路人利用上午離峰時段出發，或改走省道替代道路

國道 車潮 雪隧 替代道路 連假 清明節

延伸閱讀

不斷更新╱清明連假收假日 這些路段恐塞車

國道多處壅塞 5日留意13地雷路段

今國5北向雪隧通過量增24% 明12處地雷路段從早塞到晚

連假倒數第二天 下午國道車潮湧現

相關新聞

雞肉價翻倍漲消費者吃不消 雞販怨：1隻雞只賺2條腿

國產雞肉減產，供需失衡，清明節前至今，雞肉價格漲不停，嘉義市最大傳統市場東市場攤商價格每斤破百，較過去平均每斤50元翻倍...

赴日旅行摘櫻花重罰台幣6.8萬 隨身未帶它罰2.2萬

日本集齊食玩買，又有不少打卡景點，是遊人最愛的旅行目的地之一。不過遊玩同時也要留意一下當地有些法例與香港有異，若不想在無意之間犯法影響好心情，就要留意以下這8點

收假北返提早出發！國5上午已湧車潮時速低於60公里

今天是清明連假最後一天，高速公路局表示，國5路段上午9點起時速已低於60公里，陸續有車流湧現，預計塞至晚間8點；北、中、...

直擊／極端氣候肆虐三星蔥 農民無奈：新聞都不報導

極端氣候肆虐，宜蘭三星蔥產量跌7成，農民急喊「搶救三星蔥」，三星蔥光景最好的時候，蔥農一年收入可以超過百萬元，沒幾年就能...

鐵軌當馬路在開？清明最後一天 糊塗駕駛闖入平交道台鐵延誤

今為清明連假最後一天，許多民眾一早就開車準備返家，不過今上午6時許，有民眾通報桃園至內壢間永豐路平交道東線有一轎車不慎由...

茶園裡的繁星 魯冰花栽培有學問 增進地力收成豐 金黃花海超吸睛

魯冰花耐寒、耐旱、耐酸性土壤、耐貧瘠，一直是北部茶園冬季綠肥的最佳作物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦