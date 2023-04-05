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收假日不只國道塞！省道13處地雷路段也將湧車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
清明連假收假日預估各地省道也將湧車潮。本報資料照片
清明連假收假日預估各地省道也將湧車潮。本報資料照片

今天是清明節連假最後一天，公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，今天掃墓及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及短程旅遊觀光景點路段等13路段。

公路總局預估，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山至五甲。主要省道幹道，如台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、金崙路段及麻里巴橋、台1線水底寮至楓港、台61線鳳鼻至香山及中彰大橋。另外，部分短程旅遊觀光景點路段也將有車多或壅塞情形，包含台2乙線關渡至淡水路、台3線大溪路段等。

公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線淡水竹圍路段至坪頂路路段東向、萊萊路段至福隆路段西向、台61線伸港至中彰大橋路段北向、台3線梅山路段北向及台9線蘇花公路沿線（東澳、南澳、和平、崇德等）等。

公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛5786班次，疏運9萬7742人，疏運人數較去年同期增加10.4%；東部國道客運路線共計行駛1498班次，疏運2萬8604人，較去年同期增加34.9%。

公路總局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)、公路總局疏運專區查詢。

國道客運 連假 清明節 車潮

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