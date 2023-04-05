快訊

星二代吹噓「是長榮張家親戚」 騙同事借名買車、寄生工作酒吧地下室

MLB／本季初先發！張育成2打數沒敲安被換 紅襪還是輸

遊日小心法律陷阱！摘櫻花重罰6.8萬 未隨身帶一物失血2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假疏運台鐵再創新高 平均每日疏運70萬人

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
清明連假，台鐵疏運量再創新高。示意圖。圖／本報資料照片
清明連假，台鐵疏運量再創新高。示意圖。圖／本報資料照片

清明五天連假台鐵今天表示疏運再創新高，3月31日至4月4日，平均每日疏運70萬人，單日最高75萬人，其中東部幹線單日最高達8萬6460人。

疫後旅運回流，適逢清明連假 ，台鐵局4月3日指出，3月31日共疏運旅客75萬1800人；4月1日共疏運67萬6000人；4月2日運量再破70萬人，均創下疫後疏運量新高。

台鐵今天表示，統計3月31日至4月4日，平均每日疏運70萬人，單日最高75萬人，其中東部幹線單日最高達8萬6460人，均創下疫後高峰。

台鐵表示，台鐵局長杜微日前赴台東地區視察清明疏運整備情形，也察看4月26日即將退役的DR2900及DR3000型柴聯自強號，期待柴聯車退役後，14股及15股棚廠能加速改建，增加電聯車在台東的維修能量，迎接花東雙軌電化未來。

台鐵 清明節 連假

延伸閱讀

狒死事件發酵 清明連假第4天六福村人潮遞減

清明連假倒數第二天湧現返國潮 桃機入境旅客數創新高

清明連假小琉球一房難求 年輕族群改找「這邊」住宿

明日北返車潮估湧現 多利用幸福公路APP避開壅塞路段

相關新聞

不斷更新╱清明連假收假日 這些路段恐塞車

今天是清明節連續假期收假日，高公局預估國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，以及國5北向宜蘭-坪林等10多路段...

收假日留意北返車潮！今上午從國5北向開始塞

今天為清明節連續假期收假日，高速公路局預估，今天交通量為110百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，今天上午重點壅塞路段...

赴日旅行摘櫻花重罰台幣6.8萬 隨身未帶它罰2.2萬

日本集齊食玩買，又有不少打卡景點，是遊人最愛的旅行目的地之一。不過遊玩同時也要留意一下當地有些法例與香港有異，若不想在無意之間犯法影響好心情，就要留意以下這8點

獨／極端氣候成凶手 農民急喊：三星鄉要搶救三星蔥

說到宜蘭三星鄉，多數人第一印象可能都是「三星蔥」。三星鄉有四寶，蔥、蒜、上將梨與銀柳，青蔥居首，全盛時期一年可創造高達5...

直擊／極端氣候肆虐三星蔥 農民無奈：新聞都不報導

極端氣候肆虐，宜蘭三星蔥產量跌7成，農民急喊「搶救三星蔥」，三星蔥光景最好的時候，蔥農一年收入可以超過百萬元，沒幾年就能...

收假日不只國道塞！省道13處地雷路段也將湧車潮

今天是清明節連假最後一天，公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，今天掃墓及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦