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清明連假疏運台鐵再創新高 平均每日疏運70萬人
清明五天連假，台鐵今天表示疏運再創新高，3月31日至4月4日，平均每日疏運70萬人，單日最高75萬人，其中東部幹線單日最高達8萬6460人。
疫後旅運回流，適逢清明連假 ，台鐵局4月3日指出，3月31日共疏運旅客75萬1800人；4月1日共疏運67萬6000人；4月2日運量再破70萬人，均創下疫後疏運量新高。
台鐵今天表示，統計3月31日至4月4日，平均每日疏運70萬人，單日最高75萬人，其中東部幹線單日最高達8萬6460人，均創下疫後高峰。
台鐵表示，台鐵局長杜微日前赴台東地區視察清明疏運整備情形，也察看4月26日即將退役的DR2900及DR3000型柴聯自強號，期待柴聯車退役後，14股及15股棚廠能加速改建，增加電聯車在台東的維修能量，迎接花東雙軌電化未來。
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