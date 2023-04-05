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年收百萬成泡影…極端氣候肆虐衝擊三星蔥 農民無奈：新聞都不報導

收假日留意北返車潮！今上午從國5北向開始塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，今天交通量為110百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常。圖／高速公路局提供
高速公路局預估，今天交通量為110百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常。圖／高速公路局提供

今天為清明節連續假期收假日，高速公路局預估，今天交通量為110百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，今天上午重點壅塞路段將出現在國5北向宜蘭至坪林等路段，建議國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局表示，昨天全日交通量為115.7百萬車公里，為年平均平日1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日1.2倍，昨天下午壅塞路段除國1北向新竹系統至湖口於晚間10點紓解及國5北向頭城至坪林於今日凌晨1點紓解，其餘於晚間8點後即恢復正常。

高公局指出，今天截止上午7時，交通量為12.7百萬車公里，今天相關疏導措施包括下午1點至晚間6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載、單一費率、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。

連續假期 清明節 國道

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