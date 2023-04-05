不斷更新╱清明連假收假日 這些路段恐塞車

今天是清明節連續假期收假日，高公局預估國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，以及國5北向宜蘭-坪林等10多路段仍會塞車，南部地區及國5北向用路人建議9時前出發，避開塞車時間。

高公局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

上午7時，各國道路段時速多在80公里以上，相當順暢。但高公局預判今天重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，避開塞車。

今天國道相關疏導措施包括：13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。