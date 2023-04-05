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連假最後一天好天氣 吳德榮：明晚起轉涼轉雨

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連假最後一天好天氣 吳德榮：明晚起轉涼轉雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
清明連假第5天，最後一天好天氣，各地暖熱如夏，吳德榮說，明晚起轉涼轉雨。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
清明連假第5天，最後一天好天氣，各地暖熱如夏，吳德榮說，明晚起轉涼轉雨。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

清明連假第5天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天表示，今天各地多雲時晴，白天暖熱如夏，北部最高溫近30度、南部更達34度。但到了明晚起，受鋒面雨帶影響，中部以北、東半部轉局部陣雨，天氣轉涼。至於今年第一個颱風是否生成，尚待觀察，就氣候平均而言，今年颱風來得有點遲。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨觀測資料顯示，華南雲系移出，北台灣雲量稍增、伴隨零星降水回波、苗栗以北零星飄雨。

他表示，今晨截至4時53分，本島縣市平地最低氣溫為花蓮（壽豐鄉）16.0度；其他各地區平地最低氣溫：北部（基隆七堵）16.6度，中部（嘉義東區）18.8度，南部（高雄內門區）18.5度。

吳德榮說，今天各地為多雲時晴，白天「暖熱如夏」，北部最高溫近30度、南部更達34度、早晚略偏涼；北台灣局部地區偶有飄雨的機率。各地區平地氣溫：北部17至29度，中部19至33度，南部19至34度，東部16至32度。

到了明天，鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定，近山區偶零星飄雨；明晚起至周五，受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。

他說，周六鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部早晚涼。

下周日至周二（4月9日至11日），各地恢復為多雲時晴，氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼。

吳德榮說，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展機率，是否能成今年第一個颱風，需持續觀察。以氣候平均而言，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚無颱風生成，算是有點遲。

颱風 吳德榮 高溫

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