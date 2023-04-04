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衛生所所長不是養老職 他一待15年熱情不減

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄大寮衛生所所長馮文瑾當年35歲接下所長重擔，一轉眼過15年，從青年到中年，他說，和地方博感情能獲得行醫成就感，熱情始終如一。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾當年35歲接下所長重擔，一轉眼過15年，從青年到中年，他說，和地方博感情能獲得行醫成就感，熱情始終如一。圖／馮文瑾提供

高雄市最近有一波衛生所所長調動，近年有年輕化趨勢，顛覆外界對衛生所所長是養老職刻板印象。高雄大寮衛生所所長馮文瑾當年35歲接下所長重擔，一轉眼過15年，從青年到中年，他說，和地方博感情能獲得行醫成就感，熱情始終如一。

高雄有38處衛生所，人口龐大的鳳山區、三民區各有2處，新興、前金及鹽埕區在9年前合併成1處。每一個衛生所特性不同，會有一些因地制宜的重點或任務，不只要處理疾病防治、公衛宣導、居家醫療等，還有行政相驗等為民服務案。

馮文瑾說，之前有幾次休假載家人到外地旅遊，臨時接到里長電話表示需要到府做行政相驗，他二話不說，趕緊從外地趕回處理。馮認為，行政相驗不只是為民服務，也是給喪家一些心理支持，能幫就要盡量做，對方自然會有感，和不少因相驗結緣的家庭因此結為朋友。

大寮區有監獄，馮文瑾安排時間到男女監獄做衛教、打流感疫苗，也督導防疫。大寮區移工宿舍多，防治登革熱也是每年重點。

「從小照顧到老，當衛生所所長要有全方位關懷！」馮文瑾說，因為居家醫療服務，他曾有照顧114歲人瑞經驗，也會透過追蹤打預防針機會，留意孩子是否受到良好照顧。馮指出，家訪過程可察覺許多問題，衛政和社政必須結合，並相互傳介資源，就能避免個案被漏接或隱身在社會角落。

馮文瑾回顧說，15年前接下衛生所長一職時，確實讓許多人耳目一新，如今已從青年邁入中年，髮量也變稀疏，在大寮區服務15年很有歸屬感，深刻感受到衛生所所長是可以發揮行醫熱情的舞台。

馮文瑾是虔誠基督徒，曾前往柬埔寨、緬甸及泰國義診也傳福音，他說，希望未來能有機會去醫療更貧脊的國度，貢獻專長助人，也傳遞上帝的愛。

高雄大寮衛生所團隊合影，所長馮文瑾（前排右三）在派出所已服務15年。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所團隊合影，所長馮文瑾（前排右三）在派出所已服務15年。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾當年35歲接下所長重擔，一轉眼過15年，從青年到中年，他說，和地方博感情能獲得行醫成就感，熱情始終如一。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾當年35歲接下所長重擔，一轉眼過15年，從青年到中年，他說，和地方博感情能獲得行醫成就感，熱情始終如一。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾（左）發揮行醫熱情，父母一路力挺。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾（左）發揮行醫熱情，父母一路力挺。圖／馮文瑾提供
大寮區有監獄，高雄大寮衛生所所長馮文瑾安排時間到男女監獄做衛教、打流感疫苗，也督導防疫。圖／馮文瑾提供
大寮區有監獄，高雄大寮衛生所所長馮文瑾安排時間到男女監獄做衛教、打流感疫苗，也督導防疫。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾（右）發揮行醫熱情，父母一路力挺。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾（右）發揮行醫熱情，父母一路力挺。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾認真投入居家醫療服務，守護長輩健康。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾認真投入居家醫療服務，守護長輩健康。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾協助癮君子戒菸。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾協助癮君子戒菸。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾認真投入醫療服務，守護長輩健康。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾認真投入醫療服務，守護長輩健康。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾與到所實習的學生合影。圖／馮文瑾提供
高雄大寮衛生所所長馮文瑾與到所實習的學生合影。圖／馮文瑾提供

衛生所 流感疫苗 監獄

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