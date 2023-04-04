童在一起 高雄承億酒店邀百位家扶孩童歡度兒童節
為了讓小朋友能有一個難忘的兒童節，高雄在地慈善家孫先生延續去年舉辦的兒童節餐會，今年攜手高雄承億酒店邀請高雄家扶中心、紅十字育幼院、衛福部南區兒童之家等共計百位孩童及家長齊聚一堂，一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起，享受孩子們所帶來的純真與快樂。
活動發起人孫先生多年來默默投入孩童、流浪動物等公益活動，有感於近年受疫情影響，公益捐款及活動減少，因此每年都邀請育幼院師生共同歡慶佳節，並期許能透過活動將愛延續。孫先生表示：「退休後一直希望能在有限的能力中回饋社會，而孩童是社會未來的基石與希望，因此期盼社會上所有的孩子都能被善待，擁有開心快樂的童年。」
今天的活動在承億酒店貳陸日全食餐廳以世界知名童話文學「小王子」為主題共進歡樂午餐，還安排魔術表演、摸彩贈獎、飯店巡禮導覽等活動，除此之外更將在現場製作造型氣球，並贈送魔術道具，讓小朋友活動後可以將快樂帶回家，與家人、朋友「同樂」與「童樂」，為院童們帶來歡樂的兒童節體驗。
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