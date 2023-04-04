清明連假倒數第二天湧現返國潮　桃機入境旅客數創新高

清明連假即將迎來尾聲，桃園國際機場創下疫情解封後的旅運量新高峰，根據桃機公司航班運量整點人數預報表統計，4月1日連假首日就創下10萬3722人次（含轉機），出境也高達5萬1856人次，皆創下疫情後的新高。明天就是清明連假最後一天，桃機今天（4日）已湧現入境潮，單日入境人次也是疫情後新高，達到4萬2162人次。

今天是清明連假倒數第二天，根據桃園機場公司預報，桃園機場今天出入境總旅客數達9萬0171人次（含轉機），其中入境為4萬2162人次，已是疫情後新高；明天才是連假假期的最後一天，雖然出入境總旅客數僅8萬8455人次（含轉機），但入境人數卻高達4萬6231人次，將會再度創下單日入境人次新高。