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清明連假倒數第二天湧現返國潮　桃機入境旅客數創新高

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為入境旅客排隊通過非洲豬瘟手檢區。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為入境旅客排隊通過非洲豬瘟手檢區。記者黃仲明／攝影

清明連假即將迎來尾聲，桃園國際機場創下疫情解封後的旅運量新高峰，根據桃機公司航班運量整點人數預報表統計，4月1日連假首日就創下10萬3722人次（含轉機），出境也高達5萬1856人次，皆創下疫情後的新高。明天就是清明連假最後一天，桃機今天（4日）已湧現入境潮，單日入境人次也是疫情後新高，達到4萬2162人次。

今天是清明連假倒數第二天，根據桃園機場公司預報，桃園機場今天出入境總旅客數達9萬0171人次（含轉機），其中入境為4萬2162人次，已是疫情後新高；明天才是連假假期的最後一天，雖然出入境總旅客數僅8萬8455人次（含轉機），但入境人數卻高達4萬6231人次，將會再度創下單日入境人次新高。

根據預報統計，清明連假期間4月1日至4月5日累計之出入境旅客數為46萬1287人次（含轉機），今明兩天皆是旅客入境高峰期。桃園機場今天中午12時起，開始湧現大批入境旅客，一直到晚間10點59分，11個小時內湧入3萬1549人次，明天同時段的入境人次則是高達3萬5505人次，相當於每小時都有3千人入境。

今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客排隊使用自動通關系統。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客排隊使用自動通關系統。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為入境旅客排隊通過非洲豬瘟手檢區。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為入境旅客排隊通過非洲豬瘟手檢區。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客步行於入境長廊。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客步行於入境長廊。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客排隊使用自動通關系統。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客排隊使用自動通關系統。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場單日旅運量達到9萬0171人次，其中入境為4萬2162人次，創下疫情後新高。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場單日旅運量達到9萬0171人次，其中入境為4萬2162人次，創下疫情後新高。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客排隊使用自動通關系統。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為旅客排隊使用自動通關系統。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為入境旅客排隊通過非洲豬瘟手檢區。記者黃仲明／攝影
今天是清明連假倒數第二天，桃園機場入境人次高達4萬2162人次，創下疫情後新高，圖為入境旅客排隊通過非洲豬瘟手檢區。記者黃仲明／攝影

桃園機場 連假

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