連假尾聲台1線屏東段出現返鄉車潮 屏警預估持續到晚間8點過後
清明連假進入尾聲，往返屏東墾丁、台東的屏鵝公路湧現北返車潮，轄區枋寮警方於今中午啟動台1線、台17線北上調撥車道措施，於下午3點引導南下車流轉接，舒緩水底寮五叉路口車流量，警方表示，目前調撥路段車速緩慢，時速僅20到30公里左右，預計要到晚上8點後才會恢復。
枋寮警分局表示，依交控中心指示，中午12點47分開始實施台1線北上枋山段453.1到460公里北上調撥措施，目前車流持續增多，往返屏東墾丁、台東車輛匯流處的水底寮路段湧現車潮，下午3點51分實施永翔分流，引導台1線南下車輛於台1、永翔路口右轉接台17線續行南下，以紓解台1線水底寮建興五叉路口車流。
警方指出，依照往年經驗，連假倒數第2天是收假潮，目前北上調撥車道時速維持在20到30公里左右，慢速情況將持續到晚上8點過後，完全紓解車流恢復時速70到80公里需到晚上10點過後。
警方表示，今年連假長達5天，大部分民眾利用晚間回程，因此目前北返車流僅回堵至枋山鄉楓港一帶，匯聚台東與恆春北返車流的台1線461公里處目前沒有回堵跡象，推測應是長假分散車流。提醒民眾依循警方指揮，遵守號誌，多利用「屏東好交通」APP及收聽警察廣播電台，隨時掌握路況訊息。
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