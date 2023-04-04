好天氣要沒了！周四開工各地有雨 這天起北部再轉涼

中央氣象局表示，明天鋒面接近，北部及東半部山區有局部降雨，其他各地仍為多雲到晴天氣，各地仍有接近30度高溫，周四起鋒面影響，從北到南陸續出現降雨；周五起東北季風增強，北台灣將明顯轉涼，高溫僅剩19至22度、低溫約16至17度。

氣象局預報員葉致均表示，明天北部及東半部山區有局部降雨，其他地區仍為多雲到晴天氣，溫度上因為偏南風，東半部高溫仍有26至27度、西半部30至32度，中南部近山區約35度。周四鋒面影響，從北到南陸續出現降雨，北部、東北部地區有短暫陣雨，中部、花東及南部山區也有局部短暫雨，南部平地地區則為雲量增加。

他表示，周五鋒面通過，各地都有降雨，中南部平地也有零星雨勢。周六東北季風影響，水氣減少，僅剩東半部地區及西半部山區有零星雨，其他地區仍為多雲到晴。下周日至周二剩東半部及午後西半部山區有雨。

溫度方面，葉致均指出，明、後天與今天氣溫差不多，周五東北季風增強，北台灣明顯轉涼，高溫僅剩19至22度、低溫約16至17度，中南部地區溫度變化不大，僅略為下降1、2度。下周日各地氣溫逐漸回升，北部地區約22至23度、中南部地區約26至29度。

葉致均表示，下周關島附近海面有熱帶雲系發展中，但結構還不完整，預計要周末後才能確認發展趨勢，是否能成為今年首颱仍要再觀察。