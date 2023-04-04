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男性結紮手術後性能力變弱？ 醫：可能與這原因有關

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
結紮男性自認在床笫之間的表現不如人意，若另一伴發現有此情形，可以多給予鼓勵，排除男性心中陰影。本報資料照片
結紮男性自認在床笫之間的表現不如人意，若另一伴發現有此情形，可以多給予鼓勵，排除男性心中陰影。本報資料照片

許多人不想生育，選擇結紮手術一勞永逸，但許多男性深感結紮後有損性能力。台灣男性學暨性醫學醫學會理事長陳煜說，男性結紮手術是截斷輸精管，讓精液不含精蟲，達到避孕效果。但結紮手術是「不會」影響性能力，而結紮男性常自認在床笫之間的表現不如人意，性能力不佳，可能原因是心情受到影響，若另一伴發現有此情形，可以多給予鼓勵，排除男性心中陰影。

陳煜說，攸關性能力的男性荷爾蒙，也就是雄性素或睪固酮是由睪丸分泌，並透過血液循環到全身，不會因截斷輸精管而影響分泌，所以大家流傳，結紮會影響性能力是錯誤說法。

男性結紮方式是在陰囊表面找出輸精管後，切開皮膚拉出輸精管，截切掉一小段，再將截斷的兩端分別綁起來，並在打結處電燒，完全精蟲流通的通路阻斷，再縫合陰囊傷口，就可讓射出的精液就不含精蟲，達到避孕效果。陳煜表示，術後應禁止性行為一周，避免手術傷口裂開，並再射精10至15次，將庫存精子排出，再於二至三個月回診檢查，確定精液中不再有精蟲，手術才算成功。

有名新竹爸爸日前在PTT發文指出，自己是有3個孩子的爸爸，並選擇進行結紮手術，但結紮一年後妻子又懷孕了。陳煜說，結紮後一年，妻子懷孕了，臨床上來說，機會確實不高，但也不排除是結紮後，輸精管附近又長出新的廔管，讓輸精管接通，「雖然機率也很低，但也不是不可能」，建議男性手術後應回診檢查精液，確認是否仍有精蟲，了解手術有無成功。

陳煜指出，若男性結紮後又想要生育，可以進行接通輸精管手術，但手術費用比結紮手術費用高出十倍，且手術成功率會隨著結紮時間愈長而愈低，如已結紮十年以上，睪丸製造精蟲的功能可能已下降，即使接通輸精管也無法生育，建議結紮前應思考清楚。

結紮 手術

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